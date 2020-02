Iskolaérettség: majdnem tízezer halasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Az elmúlt napok csak egy kis ízelítőt adtak a tavaszból.

Éjszaka a kevésbé felhős részeken is megvastagszik a felhőzet és nyugat, északnyugat felől egyre többfelé elered az eső. Kedden erősen felhős vagy borult marad az ég, de a nap második felére nyugaton kissé elvékonyodik a felhőtakaró. Sokfelé kell csapadékra számítanunk, amely döntően eső formájában hull, de délután havas eső, a hegyekben havazás is lehet, sőt zivatarok is kialakulhatnak - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A délutáni órákra a csapadék súlypontja kelet felé tolódik, ezeken a tájakon jelentős mennyiségű eső is eshet. Az erős nyugati, délnyugati szél éjszaka kissé mérséklődik, de kedden kezdetben újra megerősödik a Dunántúlon, majd a délelőtt folyamán hamar északnyugatira fordul és még tovább erősödik. Nagy területen lesz viharos erejű az északnyugati szél, kiemelten a Dunántúlon, a hegyvidéki részeken, majd estétől már a Bodrogközben is előfordulhatnak 90 km/h-t meghaladó széllökések. Igazán hideg azonban nem lesz, csak az elmúlt napok melegrekordjaihoz képest. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 13 fok között valószínű. A hidegebb az északkeleti határ mentén, míg a melegebb délnyugaton lesz. Európában azért van, ahol még tartja magát a tavasz. Az Ibériai-félsziget felett például magasnyomás alakítja az időjárást, itt kevés a felhő és szinte nyárias az idő. Ennek az anticiklonnak a peremén erős nyugatias áramlással ciklonok és frontjaik érkeznek a kontinens közepe felé, és okoznak erősen felhős, borult eget, többfelé csapadékot: alapvetően esőt, záport, a hegyekben havazást. (Hozzánk is ez hozza a csapadékot és a viharos szelet.) Dániától kissé keletre szintén ciklon örvénylik, amely a Kelet-európai-síkság mentén eredményez többfelé havazást, kissé délebbre havas esőt, esőt.