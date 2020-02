Szigorít a brit kormány: készül a terroristák korai kiszabadulását megakadályozó törvény

A kabinet mindenáron meg akarja akadályozni, hogy feltételesen szabadlábra helyezett iszlám fundamentalisták a London Bridge-ihez és a streathamihez hasonló merényleteket követhessenek el.

A vasárnap kora délután a multietnikai lakosságáról ismert dél-londoni Streatham kerületben elkövetett késeléses terrorakcióról kibontakozó részletek valósággal sokkolják a brit közvéleményt. Információk szerint a szigorúan őrzött Belmarsh börtönből alig néhány nappal korábban feltételesen kiengedett húszéves Sudesh Ammant mind az MI5 belső elhárítás, mind a rendőrség a legveszélyesebb terroristák közé sorolta. Annak ellenére hagyhatta maga mögött celláját, hogy börtöntársai előtt többször is hangoztatta, "valami nagy dolgot szeretne csinálni", kész megölni egy parlamenti képviselőt, ahogy ez a munkáspárti Jo Cox-szal történt a 2016-os EU-népszavazás előtt. A brit lapok által megszólított volt elítéltek egybehangzóan "őrültnek, kiszámíthatatlannak, nyíltan szélsőséges nézeteket vallónak" minősítették az "élettelen tekintetű" Ammant. Az ítéletvégrehajtásnak nem voltak törvényes eszközei 40 hónapos börtönbüntetése felének letöltése után is rácsok mögött tartani, már csak azért sem, mert "csak" uszító propagandanyagok letöltése és terjesztése miatt vesztette el szabadságát. Az emberek elképesztőnek tartják, hogy vakmerő közveszélyessége miatt Amman féken tartásáért két tucat felfegyverzett rendőrtiszt volt felelős, akik különböző taktikai fogásokkal és közlekedési eszközökkel fáradoztak inkognitójuk megőrzésén. Az éppen ügyeletes biztonsági emberek a dzsihádista után futva igyekeztek megállítani vasárnap délutáni ámokfutását és végül egy percen belül véglegesen ártalmatlanná tették. Frissen szabadult terroristák két hónap alatt második londoni akciója után a Sky News Amman édesanyját és édesapját is megszólaltatta. Mindketten félreismerhették fiukat, akit "jó" gyereknek állítottak be. A Srí Lankán tartózkodó apa még a végzetes incidens előtti napon is figyelmeztette: "ne rakoncátlankodjon". Mindkettőjük meggyőződése, hogy a börtön tette elvakultan vallásossá és gyűlölködővé. Éppen ezért vonják kétségbe szakértők, hogy a kormány sürgősséggel megvalósításra váró tervei hatékonynak bizonyulnak. Boris Johnson még a február 13-i szünet előtt át akarja vinni a parlamenten, hogy súlyosabb esetekért felelős terroristákat legalább 14 évi börtönre ítéljenek és a büntetésük minimum kétharmadát töltsék le, mielőtt feltételes szabadlábra helyezésükről dönthetnének. A túlzsúfolt és kevéssé hatékony brit börtönök az iszlám szélsőségesség melegágyai. Miután Sudesh Amman vágyott a mártíromságra és a földöntúli paradicsomra, nincs bizonyíték arra, hogy nem késelte volna meg a két ártatlan vasárnapi sétálót, ha hosszabb büntetés után szabadult volna. A kormány pánikszerű beavatkozását indokolja, hogy e hónap végéig több tucat bebörtönzött iszlám szélsőséges szabadlábra kerülése esedékes.