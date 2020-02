DVTK: 110 év szenvedély!

Az orosz származású Sofia Kenin ötévesen kezdett el teniszezni, és már elég hamar látszott, hogy tehetséges, nála idősebbek ellen is megállta a helyét.

Nem kis meglepetésre az amerikai Sofia Kenin nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A még mindig csak 21 éves teniszező Moszkvában látta meg a napvilágot, szülei azonban azért vándoroltak ki az Egyesült Államokba, hogy lányuk megvalósíthassa álmát.



Ötévesen kezdett el teniszezni, és már elég hamar látszott, hogy tehetséges, nála idősebbek ellen is megállta a helyét. Egy jól ismert szakember, Rick Macci tanítványa lett Floridában, aki korábban edzette többek közt a Williams- testvéreket, Andy Roddickot, Maria Sarapovát vagy Jennifer Capriatit. Macci elmondása szerint félelmetes volt szembesülnie az öt éves Sofiával, aki egészen elképesztő kéz-szem koordincáióval rendelkezett, már ennyi idősen azonnal meg tudta ütni a felpattanó labdát, márpedig ilyet korábban csak Martina Hingisnél látott.

Keninről a napokban elterjedt egy videó a világhálón, hét évesen készítettek vele interjút. Elárulta, egyszer nagy bajnok és világelső akar lenni, s arról is szót ejtett, hogy ez idő tájt a legjobb amerikai férfi teniszezőként számon tartott Roddick adogatásait hogyan kell hatékonyan fogadni.

A kis Sofia a nála idősebbek ellen is megállta a helyét, 14 évesen már a profik között játszott, 2015-ben szabadkártyásként bemutatkozott a US Open főtábláján. Ugyan vereséget szenvedett, a juniorok között döntőig jutott, ott Gálfi Dalmától kapott ki. Az ugyancsak 21 éves magyar teniszező azóta nem futotta be azt a karrierívet, amit szeretett volna, jelenleg 248. a világranglistán.

Visszatérve Keninre, 2018 márciusában került be a felnőtt világranglista legjobb száz játékosa közé, az évet már az 52. helyen zárta. Tavaly az egyik legtehetségesebb és legszebb jövő előtt álló fiatal játékosnak tartották, bár a 15 éves Coco Gauff árnyékában sokkal kisebb figyelemmel és teherrel kellett szembenéznie az amerikai közvélemény előtt. Talán ennek is köszönhetően 2019-ben négyszer döntőzött, amiből hármat megnyert. Az idei Australian Opennek a 15. helyről vágott neki, mostani győzelmével a hetedik helyre ugrott előre - korábban a felnőttek között Grand Slam-tornán csak a legjobb tizenhatig jutott -, a Daphne Akhurst Trófea mellé 4,1 millió ausztrál dollárt (853 millió forint) is kapott.

Kenin hétvégi sikerét követően arról beszélt, orosz gyökerei is segítik céljai elérésében. „Szerintem innen jön a harciasságom. Láttam a tévében, ahogy Marija Sarapova 17 évesen Grand Slamet nyert, az ő győzelme egyértelműen segített nekem. Van egy rész bennem, ami orosz: az akaratom, a küzdeni tudásom. Hogy megpróbáljak magabiztos lenni, hogy azt csináljam, amiben a legjobb vagyok. Köszönöm a szüleimnek, hogy megadták nekem az amerikai álmot” – fogalmazott.