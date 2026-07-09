A 2Rule szünetelteti netes áruházát és közösségimédia-jelenlétét is. A márka Facebook-oldalát megszüntették, a kevesebb mint 700 követővel rendelkező Instagram-profilját pedig privátra állították. A 2026/27-es futballidényben a jelek szerint így már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.
Közösség tagja elleni erőszak bűntettével gyanúsítják őket. A végzés nem végleges.
A miskolci klub szerint velük nem volt megbeszélve, hogy ő fogja elvégezni a kezdőrúgást a második félidőben.
Csütörtökön ünnepli születésnapját a legnagyobb hazai régiós sportklub, a Diósgyőr, amelyért ma is rajonganak a szurkolók.
Hosszabbítás után 1-0-ra győzött a fővárosi kék-fehér csapat elsőosztályú ellenfelével szemben.
Egész Észak-Magyarországot felölelő sportkoncepció körvonalazódik Miskolcon, a megyehatárokon átívelő program 1,3 millió embert érint.
Az Épkar Zrt. és egy miskolci cég húzta be a zsíros tendert, közel 100 millióval drágábban dolgoznak a becsült árnál.
Az FTC ellen készülő MTK Budapest lapunknak nyilatkozó futballistája, Vass Ádám derűlátó, szerinte gyengébben kezdő csapata a mostaninál jobb pozícióban fejezi be a szezont.
A Vidi legyőzése után újabb élcsapat skalpjára vadászik a DVTK – az ellenfelet jól ismeri a kispestieknél nevelkedő Vernes Richárd, aki szombaton már a borsodi csapat sikeréért küzd.
Fővárosi csapatok párharca nyitja a labdarúgó NB I 12. fordulóját az Új Hidegkuti Nándor Stadionban szombaton, miközben a listavezető Ferencváros Miskolcra látogat.
Kedden ismét ülésezett az MLSZ fegyelmi bizottsága.
A Ferencváros házigazdaként 4-0-ra legyőzte a kiesőhelyen álló Diósgyőr csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga vasárnapi, 32. fordulójában.
A Diósgyőr csaknem hatvan percet emberhátrányban játszva gyűjtötte be hazai pályán a három pontot a Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.
A Diósgyőrtől két hete elküldött vezetőedző, Bódog Tamás pihen, de nem szakadt el a labdarúgástól. Ha hívnák, szívesen vállalna új feladatot – akár Magyarországon is.
Küzdelmes játékot igen, gólt nem láthatott a közönség a bajnokesélyesek szombati rangadóján az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Vereséggel avatta új otthonát a DVTK.
A Diósgyőr 1-0-ra kikapott a Mezőkövesdtől a szombati stadionavatón a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.
A Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel szombaton a hazai csapat közel 15 ezer férőhelyes új stadionját.
Az Újpest 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a vendégcsapatban így vereséggel mutatkozott a hétfőn kinevezett új vezetőedző, Fernando.
A Videoton pontvesztése ellenére sem tudott ellépni üldözőjétől az FTC az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétvégi játéknapján. Az utolsó helyre csúszott a tavalyi bronzérmes.
A Vasas 1-1-es döntetlen játszott a vendég DVTK ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában, a miskolciak pontmentő találata a 94. percben született.
A listavezető Ferencváros három perc alatt két gólt kapva 2-1-re kikapott szombaton a Diósgyőr ideiglenes otthonában, Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.
A DVTK Jegesmedvék csapata nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután a szombati döntőben 4-0-ra diadalmaskodott a vendég Újpest felett. A miskolci csapat 2015 után másodszor lett MK-győztes.
Kozmetikázták a nézőszámot a debreceni stadionban szombaton egymásután rendezett Debrecen-Haladás és Diósgyőr-Honvéd élvonalbeli labdarúgó bajnoki mérkőzéseken.
A Diósgyőr 5-0-ra nyert a Vasas ellen Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában.
A DVTK Jegesmedvék csapata hazai pályán 2-1-re legyőzte a MAC Budapestet a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.
Az élő legendaként emlegetett egykori futballkapus egész életében hű maradt egyesületéhez, Veréb György lassan fél évszázada a DVTK szolgálatában áll.
A listavezető Videoton fordulatos mérkőzésen, a hajrában szerzett góllal 3-2-re verte a Diósgyőrt Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában.