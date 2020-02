Nem oszlik a Mátrai füst

Az Opus tavaly év végén több megállapodást is kötött az állami MVM-mel a Mátrai Erőmű eladásáról, amiket véglegesnek látszó közleményekben rendre meg is osztotta a nyilvánossággal - derül ki a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége jegybanki kérdésekre küldött válaszaiból.

Az Opus folyamatos tárgyalásokat folytatott a Mátrai Erőmű többségének eladásáról az állami MVM-mel, az előzetes megállapodás tartalma így napi szinten módosult - avatta be Tóth Bertalan szocialista pártelnököt a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó cégnél folytatott vizsgálódásai eredményébe a piaci felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az ügylet megkötéséről szóló rendkívüli tájékoztatás szövegéből több változat készült - teszik hozzá. Az Opus először egy korábbi tárgyalási fázis alapján készített szövegváltozatot hozott nyilvánosságra. Az előírt közzétételi helyeken már a pontosított tartalom jelent meg - írja Matolcsy György jegybankelnök. A módosításokat az MNB nem tartja érdeminek, így nem látja szükségét piacfelügyeleti eljárást indítani. A válasz kevéssé oszlatja a széntüzelésű erőmű jelenleg is zajló, zavaros állami felvásárlását övező füstöt. Mint arról korábban beszámoltunk, az Opus szenteste előtti nap két közleményt hozott nyilvánosságra arról, hogy eladási szerződést kötött az MVM-mel a Mátrai Erőmű többségi részvénycsomagjáról. A másodikból kihúzták, hogy a felek „kölcsönösen előnyös és racionális üzleti feltételek mellett” állapodtak meg és azt is, hogy a zárás „tervezett időpontja 2020. február 15-e, legvégső szerződés szerinti engedélyezett időpontja pedig 2020. március 15-e”. Az első törlés is fura, hisz arra utal, hogy a felek bizonytalanok az ügylet előnyös és racionális volta tekintetében. A határidők törlése ugyanakkor akár érdemi módosításnak is minősülhet. Különösképp, hogy nem került a helyükbe új. Tovább növeli a homályt, hogy, amiként azt Tóth Bertalan az MVM-től egy hónapja megtudta, a felek még a vételárban sem egyeztek meg . Azt egyszer majd valamikor egy külsős tanácsadó állapítja meg. Ez a körülmény szerinte a szerződés jogszerűségét is megkérdőjelezi. Tóth Bertalan két hete is kérdezte már az ügyről Matolcsy Györgyöt. A jegybankelnök megnyugtatónak szánt válaszában ugyanakkor elpöttyintette, hogy az ismert adatokon túl további kérdéseket intéztek az Opushoz. A mostani levél tükrében viszont Matolcsy Györgyöt megnyugtatta a Mészáros-cég zavaros, napi szinten "módosuló megállapodásokról" és korábbi tárgyalási fázisok alapján közzétett szövegváltozatokról beszámoló magyarázkodása.