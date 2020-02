Földrengés omlasztott be egy rézbányát Lengyelországban, egy ember meghalt

Csaknem egy hétbe telt Thierry Baudetnek, hogy elismerje, hibázott. A holland szélsőjobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) elnöke még múlt pénteken arról írt a Twitteren, hogy közeli hölgy ismerőseit négy marokkói férfi zaklatta a vonaton.

A provokatív megnyilatkozásairól ismert pártvezér az ügy kapcsán azt a tanulságot vonta le, hogy Hollandiának ki kellene törni a jelenleg uralkodó “poltikailag korrekt marhaságból.” Csakhogy a történetéből szinte semmi sem volt igaz – ahogyan ez néhány utas és a vasúttársaság beszámolóiból kiderült. Az állítólagos zaklatók közül hárman kalauzok voltak, akik a két nő menetjegyét szerették volna ellenőrizni. Baudet ismerősei azonban nem akartak együttműködni, mert nem hitték el, hogy tényleg a vasúttársaság alkalmazottairól van szó, hiába igazolták magukat. A jegyellenőrök ezért hívták oda a negyedik férfit, egy civil ruhás rendőrt. A körülmények ismerete viszont teljesen más megvilágításba helyezi az eseményeket: zaklató bevándorlók helyett munkájukban – feltételezett származásuk miatt – akadályoztatott kalauzok képe rajzolódott ki. A legnagyobb kormánypárt (a konzervatív-liberális Néppárt) képviselője, Zohair el Yassini szerint az eset bizonyítja a FvD elnökének előítéleteit. A Twitteren úgy fogalmazott: “ha marokkói vér csörgedezik ereidben, Thierry Baudet akkor is potenciális bűnözőként tekint rád, hiába holland a szíved.” Yassini és a kormánykoalíciói pártjainak több képviselője egyaránt bocsánatkérésre szólította fel az ellenzéki pártvezért. Baudet azonban egész hétvégén hallgatott, a sajtómegkeresésekre sem válaszolt. Amikor pedig hétfőn reagált a fejleményekre, akkor is saját igazát bizonygatta. Arról írt a Facebookon, hogy nő ismerősei “nem érezték magukat biztonságban” a kalauzok fellépése – annak ellenére, hogy a vasúttársaság szerint a jegyellenőrök megfelelően jártak el. Baudet azt viszont már ekkor elismerte, hogy "túl gyorsan és túl határozottan reagált" az ügyre, és helyezte azt egy “szélesebb politikai kontextusba.” A szélsőjobboldali pártvezér végül szerdán elismerte, hogy nem kellett volna közzétennie a botrányt kiváltó posztot. “Hibáztam” – ismételte el többször is az őt kérdező újságíróknak. Baudet azonban nem kért bocsánatot és abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy üzenete rasszista lett volna. A mostani botrány valószínűleg továbbrontja a Fórum renoméját, amely 2016-os megalakulását követően éppen azzal tört a holland politika élvonalába, hogy úgymond “civilizáltabb” alternatívát kínált a Geert Wilders-féle szélsőjobboldali Szabadságpárthoz képest. Baudet ezzel a kevésbé radikális szavazókat is képes volt megszólítani, de a mérsékelt pártok már eddig is távol tartották magukat az FvD-től. A Fórum elszigeteltségét bizonyítja, hogy tavaly márciusban hiába szerezték meg a legtöbb mandátumot a tartományi választásokon, az önkormányzati testületek megalakításakor mégis rendre kihagyták őket. A 12 közigazgatási térségből az egyedüli kivétel Limburg volt, ahol szakértőkből álló testület alakult – azért, mert a tartományi koalíció két tagjai (a baloldali Munkapárt és a liberális 66-os Demokraták) csak így voltak hajlandóak együttműködni az FvD-vel. A Fórum ugyan Dél-Hollandban is részt vett a koalíciós tárgyalásokon, de az összefogást éppen Baudet egy Twitter-posztja hiúsította meg. A pártvezér bevándorlásellenes videót osztott meg egy antiszemita weboldalról, mire a Keresztény Unió és a Megújult Politikai Párt is elutasította az együttműködés lehetőségét a szélsőjobboldali alakulattal.