Nem akarnak többé iszapba fulladni a mianmari jádebányászok

A zöldes színű ásványt már az ókor óta használták vesegyógyító amulettként és dísztárgyak készítésére, de igazán divatossá a kínai Csou-dinasztia tette, ugyanis a Szertartások feljegyzései című antológia a követ a világ legértékesebb tárgyának tartotta. A jáde azóta is zömmel a mai Mianmar területéről érkezik, ahol az alulszabályozott bányatevékenység miatt évente több százan halnak meg az életveszélyes bányákban. Legutóbb júniusban történt földcsuszamlás, akkor közel 300 bányászt temetett el egy tóba csúszó hegyoldal. A munkások szigorúbb szabályozásokat követelnek, ugyanis Hpakant térségében nem nagyon van más megélhetés.