A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.
Az egyelőre nem derült ki, hogy hányan maradtak a beomlott járatban, de a helyi média legalább hét emberről adott hírt.
Eddig tizenöt embert sikerült élve kimenteni.
A zöldes színű ásványt már az ókor óta használták vesegyógyító amulettként és dísztárgyak készítésére, de igazán divatossá a kínai Csou-dinasztia tette, ugyanis a Szertartások feljegyzései című antológia a követ a világ legértékesebb tárgyának tartotta. A jáde azóta is zömmel a mai Mianmar területéről érkezik, ahol az alulszabályozott bányatevékenység miatt évente több százan halnak meg az életveszélyes bányákban. Legutóbb júniusban történt földcsuszamlás, akkor közel 300 bányászt temetett el egy tóba csúszó hegyoldal. A munkások szigorúbb szabályozásokat követelnek, ugyanis Hpakant térségében nem nagyon van más megélhetés.
Még folyik a kövek alá szorult bányászok mentése.
Többen megsérültek a Richter-skála szerinti 6-os erősségű rengésben. A Rudna-bánya már korábban is bányászok életét követelte.
Az ehhez hasonló illegális bányákból van pénze a régió hadurainak.
Az kis erősségű rengés a bánya mélyén halálosnak bizonyult, az omlásban hat sérültje is van.
A szerencsétlenségben 15-en sérültek meg, közülük egy férfit súlyos állapotban vittek kórházba.
A mentőcsapatok péntek hajnalban megtalálták a lupényi bányaomlás áldozatait, egyikük meghalt, a másik súlyos, a harmadik könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte az Agerpres és a Mediafax hírügynökség.
Beomlott csütörtök délután egy szénbánya tárnája a dél-erdélyi Lupényben, a tárnában dolgozó 11 bányász közül nyolcan kiszabadultak, három bányászt keresnek a mentőalakulatok.
Együttérzését fejezte ki a magyarok és saját nevében Orbán Viktor miniszterelnök Beata Szydlo lengyel kormányfőnek, miután egy ember meghalt és többen eltűntek egy földrengés okozta lengyelországi bányaomlásban - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán.
A jelenlegi információk szerint 19 szénbányász meghalt az észak-kínai Sanhszi tartományban bányaomlás következtében.