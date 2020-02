A kézmosás hatékonyabban véd, mint a maszk

Nem biztos, hogy a szájmaszk a leghatékonyabb módszer a fertőzések megelőzésére.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerinti fertőzésmegelőzési módszerek minden, még az új koronavírus ellen is védelmet nyújthatnak. Sokkal inkább, mint a patikákban kapható maszk, amely a port ugyan kiszűri, illetve műtéteknél is védi a beteget, de az apró vírusokat nem képes kívül tartani – írta a Dívány

Megbetegedés esetén nem mindegy, hogy azt baktérium vagy vírus okozta. Egy bakteriális fertőzés általában napokig tartó magas lázzal, levertséggel, fájdalmakkal jár, és nem is múlik el gyorsan; jellemzően legalább egy hétre szükség van a gyógyuláshoz. A vírus okozta megbetegedés sokszor a semmiből jön, hirtelen kezdődik, és akár hamar el is múlik. Lehet, hogy egy vírusfertőzéses gyerek akkor sem tűnik betegnek, ha hőemelkedése is van. Általában felső légúti tünetek: orrfolyás, köhögés, torokfájás jelentkezik, de izomfájdalommal, gyengeségérzéssel is párosulhat. A fertőzés eredetének eldöntését azért is célszerű orvosra bízni, mert eltérő a kezelési mód, ráadásul egy vírusos betegség is végződhet baktériumos felülfertőződéssel.

Vírusból a nátháétól kezdve a bárányhimlőén és az emésztőrendszerieken keresztül az influenzáéig sokféle létezik. A legtöbb ellen van védőoltás. Az influenza ellenit például gyerekeknek már tél elején érdemes beadni, hogy az egész járványidőszakban védhesse a betegség ellen, így, ha meg is kapja, enyhébb tünetekkel vészeli át, és szövődmény sem alakul ki. Az olyan vírusoktól, amelyek ellen nem létezik oltás, leginkább az alapos kézmosás véd meg. Azért, hogy a gyerekek ezt ne elnagyolva tegyék meg, érdemes játékosan élményszerűvé tenni a folyamatot. Rutinná tehetjük, ha nemcsak hazaérkezés után, hanem étkezések előtt is gyakoroltatjuk.

Nem javasolt az olyan fertőtlenítő hatású szerek használata, amelyek baktériumellenesek, mert egyrészt erősen szárítanak, másrészt tönkreteszik a bőr baktériumflóráját és segíthetik a rezisztens kórokozók kialakulását is. Elég vírusölő hatású a meleg vizes, megfelelő ideig tartó, szappanos kézmosás és az azt követő tiszta törölközőbe történő alapos kéztörlés.

Egyszer-egyszer a kis flakonos, alkoholos kézfertőtlenítők is segíthetnek, de rendszeres használatuk károsíthatja a bőrt. Célszerű a gyakran és közösen használt használati tárgyakat: telefonkagylót, kilincseket, a padlót és a fürdőszobát rendszeresen fertőtleníteni, bár a környezetvédők nem ezt ajánlják, mossunk és mosogassunk minél magasabb hőmérsékleten, hogy a ruhákon található kórokozók is elpusztuljanak. Próbáljuk meg leszoktatni a gyerekeket arról, hogy a szemüket, szájukat, orrukat piszkálják, mert úgy könnyen bejutnak a kórokozók a szervezetbe.

A vírus emberről emberre terjed, gyerekcsoportokban szinte pár nap alatt végigsöpör egy fertőzés, ami nem meglepő, hiszen a gyerekek közel vannak egymáshoz, együtt játszanak és a közösen használt poharak, evőeszközök is segítik a vírusok terjedését. Erre alkalmas lehet minden olyan helyzet, ahol több ember sok időt tölt együtt. Ezeket a szituációkat azonban nem mindig lehet elkerülni, ezért célszerű az immunrendszert folyamatosan támogatni, hogy le tudja küzdeni a kórokozókat. Erre ajánlottak az olyan vírusellenes szerek, amelyek C-vitamint, flavonoidokat, gyógynövényeket tartalmaznak, és védőbevonatot képeznek a nyálkahártyán. Az immunrendszer működését segíti a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres sport, a szabad levegőn töltött idő, kirándulás, a bélflóra egészségének megőrzése, a megfelelő mennyiségű D3-vitamin-bevitele, a zöldségek, főleg a hagymafélék és gyümölcsök gyakori fogyasztása, a megfelelő folyadékbevitel: víz, különböző gyógyteák, esetleg cukrozatlan gyümölcs- és zöldséglevek fogyasztása.