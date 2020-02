Hazatér Iain Lindsay, ősszel jön az új brit nagykövet

Az Egyesült Államokban tavaly naponta hétszer történt a kisebbségek ellen irányuló, tudatos atrocitás.

Múlt szombaton mintegy száz, egyformán öltözött, arcát fehér kendővel eltakaró fiatal férfi masírozott végig Washington belvárosán. Kezükben módosított csillagos-sávos zászló volt, és azt skandálták, hogy „Visszafoglaljuk Amerikát!”. A zömmel fekete helyiek körében nem arattak nagy tetszést, szerencséjükre a többségükben szintén nem fehér washingtoni rendőrök vigyáztak rájuk. Nem szerették volna, ha pont náluk esik bajuk a Hazafi Front (Patriot Front) neonáci tagjainak . A szervezet neve aztán újra felbukkant, amikor a Rágalmazás-ellenes Liga (ADL) szerdán közzétette éves jelentését. Eszerint 2019-ben az előző évhez képest több mint kétszer annyi, a fehér felsőbbrendűség hirdetésével kapcsolatos incidensről számoltak be. A 2713 feljegyzett eset azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban tavaly naponta hétszer történt a kisebbségek ellen irányuló, tudatos atrocitás. Az esetek kétharmada a texasi Hazafi Fronthoz köthető, amely a 2017-es Charlottsville-i neonáci demonstráció „negatív sajtóvisszhangja” nyomán jött létre, s vezetője a 22 éves Thomas Ryan Rousseau. Csoportja az Amerikai Identitás Mozgalommal és a New Jersey-ben aktív Európai Örökség Szövetséggel együtt az összes eset kilenctizedéért felelős. A 107 éves, eredetileg az antiszemitizmus nyomonkövetésére létrehozott Rágalmazás-ellenes Liga a kirajzolódó tendenciákat is elemzi. Megállapítja, hogy a neonácik taktikát váltottak: ötödével kevesebb rendezvényt tartottak, mégis 120 százalékkal aktívabbak voltak, mint 2018-ban. Az ötven amerikai államból negyvenháromból számoltak be szélsőjobboldali propaganda terjesztéséről, példáaul sok egyetemen is felbukkantak a fehér felsőbbrendűséget hirdető, a vallási és egyéb kisebbségek, a feketék, zsidók, muszlimok vagy melegek ellen uszító plakátok, röplapok. Az ADL szélsőségekkel foglalkozó programjának vezetője, Oran Segal az AP-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a neonácik a „hazafiasság” jelszavát hangoztatva megpróbálják az eddiginél szélesebb körben népszerűsíteni nézeteiket. Ebben egyébként a Donald Trump megválasztása óta erőre kapott „alternatív jobboldali” média is a segítségükre van. Jellemző, hogy Trump régi barátja és tanácsadója, az éppen bírósági ítéletére váró Roger Stone is elfogadta a Büszke Fiúk nevű, az erőszaktól sem visszariadó csoport támogatását. Stone velük együtt vallja magát „nyugati sovinisztának”. Ám Trumpot ez sem akadályozta meg abban, hogy enyhébb ítéletet sürgessen, környezete pedig meglebegtesse az elnöki kegyelem lehetőségét. Christopher Wray FBI-igazgató a múlt héten a terrorszervezetek és az Iszlám Állam mellett a rasszista szélsőségeseket is az Egyesült Államokra leselkedő veszélyek közé sorolta. A jelenség pedig nem ismer földrajzi határokat. Egy középkori olasz kolostorban Steve Bannon hozott létre szélsőséges propagandistaképzőt. Az olasz kormány egy bírósági végzés és Trump korábbi tanácsadójának politikai kapcsolatai miatt egyelőre nem tudta kiebrudalni a műemlék épületből „a nyugat védelmezőit”.