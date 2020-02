Kockázatok között lavíroz a főváros költségvetése

Közlekedés, klíma, a korábbi városvezetés korrupciós ügyei – leginkább ezek mozgatják meg a 18-29 éves korosztályt Budapesten. Többségében érdemi kérdéseket tesznek fel, ahogy az az évi csaknem 100 milliárd forint közpénzből fenntartott állami tévében nem sikerült.

Mikor és mely területekről tiltják majd ki az autókat Budapesten, a foltozgatás helyett mikor újítják fel valóban az utakat, mi van az ingyenes BKV-val, és ha klímavészhelyeztet hirdettek, akkor miért nincsenek azonnali intézkedések? A többi között ezek a kérdések foglalkoztatják leginkább a fővárosi, 18-29 éves fiatalokat a Publicus Intézet friss reprezentatív kutatása szerint, amelyet a Népszava megrendelésére készítettek. A felvetett témák egy része érinti vagy lefedi azokat a területeket, amelyekről a fővárosi vezetés is próbál beszélni a nyilvánosság előtt – már amikor hagyják. A harminc alatti korosztály a Budapesten belüli, illetve a főváros és az agglomeráció közötti közlekedést tartja a legégetőbb témának, legalábbis minden hetedik válaszoló (14 százalék) ezt említette első helyen, amikor arról kérdezték őket, milyen kérdést tennének fel a főpolgármesternek. A felvetés aktualitását az adta, hogy január végén Karácsony Gergelyt megválasztása után először hívták az állami tévébe, ahol a felvetések jó része nem a választók által relevánsnak tartott témákkal foglalkozott. A szürreális interjúban – amelyet a felmérés szerint a budapesti összlakosság majdnem kétharmada látott vagy utóbb olvasott róla – nem kerültek szóba például a korábbi városvezetés korrupciós ügyei, pedig a válaszoló fiatalok majdnem tizede ezt említette azon kérdések között, amiről szívesen hallott volna. Majdnem ennyien tájékozódnának örömmel a környezetvédelemről és a parkolásról, 6 százalék a zöldfelületek növeléséről kérdezte volna a főpolgármestert, de a bérlakásprogram és az albérletárak szabályozása, illetve a Városliget is megmozgatja a 30 alatti korosztály fantáziáját. Az egészségügy nincs a toptémák között, és érdekes módon a Lánchíd felújítása sincs fókuszban. A Publicus Intézet felméréséből kiderült, hogy a válaszolók alig 19 százaléka tartotta érdeminek a már említett köztévés kérdéseket – azaz a négyötödük nem –, ráadásul az előbbi arány is jórészt a fideszes szimpatizánsoknak köszönhető, akik felhúzták az átlagot.

Sokan aggódnak a Biodóm miatt is Fotó: Erdős Dénes / Népszava

Igazi téma-kavalkádot hozott az a rész, amikor nem előre megadott kategóriák közül kellett választaniuk a megkérdezett fiataloknak, hanem szabadon fogalmazhattak meg javaslatokat a kutatásban arról, hogy miről is kapnának szívesen információt Karácsony Gergelytől. A közlekedésben például a "Budapest autómentesítésével kapcsolatos érdemi intézkedésekről”. (Karácsony Gergely erről legutóbb azt mondta, hogy nem a dízelautók kitiltásáról van szó, az viszont cél, hogy környezetkímélő eszközökkel lehessen eljutni Budapest egyik pontjáról a másikra, illetve többeknek lehessen máshogy közlekedni, mint autóval. Ahol pedig rossz a levegő, ott „alacsony kibocsátású” övezeteket kell kialakítani). Mivel évente ezrek halnak meg a szmog és a légszennyezés miatt, érthető, hogy a felvetések egy része épp ezt feszegeti. – "Milyen konkrét intézkedések várhatóak a budapesti autóforgalom és a légszennyezettség csökkentése érdekében" – szól az egyik felvetés, amelyhez rögtön csatlakozik egy másik: Karácsony Gergely "milyen úton szándékozik csökkenteni a forgalmat a városban?" Több megközelítésben is előkerül a forgalomcsillapítás, ami jelzi, hogy már az egyébként forgalmas városi környezetbe született és itt szocializálódott fiatal korosztálynak is sok az a járműmennyiség, ami Budapestet ellepi. Az „ingyenes BKV” és a „BKK e-jegy” felvetése ugyanebbe az irányba mutat, csak épp a másik oldalról, az olcsóbb és könnyebben igénybe vehető közösségi közlekedés felől. A "mikorra lesznek jármű-csökkentett, behajtási díjjal rendelkező zónák" pedig jó eséllyel a dugódíj mielőbbi bevezetésére céloz. Mivel sokan költöztek ki az utóbbi években a Budapest környéki településekre (például Érd, Csömör vagy Szigetszentmiklós lakossága jelentősen nőtt, miközben Budapesté csökkent), ráadásul többségében fiatalok vagy családosok, érthetően fontos témaként jelenik meg a "peremvárosok bekötése a városi vénába", illetve "a főváros kapcsolata az agglomerációs településekkel" kérdéskör, amihez a P+R parkolók ügye is felzárkózik, illetve a „BKV járműpark, különösen a HÉV-ek állapota” sem hagyja hidegen az ifjabb korosztályt. Hiába az új városvezetés nyilatkozatai, még mindig sokan kíváncsiak arra, hogy valójában "mit jelent a klimavészhelyzet". (Ez az intézkedés főbb vonalakban arról szól, hogy minden beruházást, fejlesztést abból a szempontból is megvizsgálnak, hogy annak milyen hatása van a klímaváltozásra. Ami „fűti a várost”, azaz növeli a szén-dioxid-kibocsátást – például a felesleges építkezések esetében –, azt nem támogatják). Ezzel kapcsolatban az állami tévé említett interjújában a miért nem szólnak folyamatosan a szirénák?” kérdés is elhangzott, a 18-29 éves korosztályt ugyanakkor jobban foglalkoztatja, hogy "milyen intézkedéseket tettek eddig, vagy melyek várhatóak a jövőben a klímavédelem érdekében". Ugyancsak felmerült kérdésként, hogy "mit terveznek tenni a légszennyezést okozó hajókkal?” A budapesti dunai viziút zsúfoltságát a Hableány tavalyi tragédiája tette nyilvánvalóvá, de azóta kiderült az is, hogy bizonyos vízszennyező anyagokból épp a hajók miatt jóval több van a Duna-parton, mint mondjuk a Széll Kálmán téren vagy az Astoriánál. A város tisztasága, a hulladékok újrahasznosítása szintén visszatérően előkerült, ahogy a „mi lesz a Városligettel” is. Sokan aggódnak az Állatkert részeként megvalósuló (?) Biodóm miatt is, amihez még nagyjából 20 milliárd hiányzik, miközben a kormány nem hajlandó pluszforrást adni a megdrágult beruházáshoz.