A KDNP ökle a Fidesz nevében is megfejtette, ki uszítja egymás ellen a magyarokat és a romákat

Rövid időn belül három főosztályvezetőt is leváltott Szijjártó Péter a tárcájától – értesült lapunk. Forrásaink szerint a túlzott szigor már a szakmai munkát veszélyezteti.

Egyértelmű sikerként számolt be a kormánymédia Szijjártó Péter keddi, taskenti útjáról, amelyen Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszterrel is találkozott. Így különösen furcsának tűnik az: a Népszava információi szerint a látogatást követően menesztették posztjáról Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Oroszország, Kelet-Európa és Közép-Ázsia főosztályának vezetőjét, Kudrjavcev Jenőt. Úgy tudjuk, az út jelentőségéhez képest a diplomatának jelentéktelen ügy miatt kellett távoznia. Ő volt a felelős – a két ország gazdasági-, diplomáciai kapcsolatait, a vitás, megoldatlan ügyeket összegző – miniszteri felkészítő anyag tartalmáért, és ezzel nem volt elégedett a miniszter. Információink szerint ugyanis az üzbég fél felvetett egy olyan témát is, amiről a felkészítő nem tartalmazott információt, Szijjártó Péter pedig emiatt váltotta le Kudrjavcev Jenőt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a menesztett „veterán vezető” marad-e a külügyminisztérium állományában más beosztásban. Nem ő az egyetlen vezető, akinek hasonló okok miatt kellett távoznia. Úgy tudjuk, nemrég szintén egyetlen hiba miatt váltották le Szilágyi Balázst, aki a visegrádi együttműködés és Közép-Európa főosztályt vezette – neki ráadásul a minisztériumból is távoznia kellett. Korábban a Hableány turistahajó tavaly májusi katasztrófáját követően menesztették Sipos Sándort a Leggyorsabban fejlődő gazdaságok főosztályának éléről – ide tartozik Dél-Korea is –, az ok ebben az esetben egy Szijjártó Péter által nem megfelelő minőségűnek tartott kommunikációs felkészítő volt. A leváltások kapcsán több forrásunk is arról számolt be, hogy az érintett vezetők körében félelem uralkodik, mindenki attól tart, hogy a legapróbb hiba is derékba törheti külügyminisztériumi karrierjét. Az általunk említett eseteket forrásaink jelentéktelen hibáknak minősítették, a magyar diplomáciát, magyar érdekeket egyik esetben sem érte kár. Szijjártó eljárását többen azért is nehezményezik, mert a dolgozók, diplomaták egy részének a legváratlanabb időpontokban is elérhetőnek kell lenniük, ráadásul az éves szabadságuknak is csak a töredékét tudják kivenni. Az ügyben megkerestük a minisztériumot, de péntek estig nem válaszoltak.



Ukrán látogatás Március 26-án Budapestre jön Dmytro Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes – értesült a Népszava. Azt egyelőre nem tudni, kivel találkozik, a diplomáciai protokoll szerint Szijjártó Péter külügyminiszter a legesélyesebb. A téma magyar részről kifogásolt nyelvtörvény és ezzel párhuzamosan az ukrán NATO-integráció blokkolása lesz. Orbán Viktor kormányfő még a januári kormányinfón beszélt arról, hogy bár nagyon szeretnék, az ukrán fél miatt egyelőre nem kerülhet sor magas szintű találkozóra a két ország között, mióta Volodimir Zelenszkijt ukrán elnöknek választották.