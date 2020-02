Tizenöt busztársaság visszamondta a gyöngyöspatai romák megrendelését

A bölcsek tanácsának tagja szerint a párt egy sor kérdésben nem mutatott kellő hajlandóságot álláspontja feladására.

A Fidesz egy sor kérdésben nem mutatott kellő hajlandóságot álláspontja feladására, így nem volt ok arra, hogy az Európai Néppárt (EPP) feloldja a párt tagsági jogainak felfüggesztését. Ezt a konzervatívok által kinevezett bölcsek tanácsának egyik tagja, a belga Herman Van Rompuy erősítette meg –Van Rompuy kitért arra, hogy a politikai paletta egyre töredezettebb a földrészen és a középpártok egy sor kihívással néznek szembe, ám a kereszténydemokraták továbbra is kulcsszerepet töltenek be az európai intézményekben, illetve jó néhány tagállamban. A politikus, akinek brüsszeli irodája az EPP központjában van, úgy véli, nincs abban semmi különleges, ha nem sikerül már az első körben összehozni a következő hosszú távú költségvetést, mert a mostani helyzet bonyolultabb, mint korábban bármikor. Részben a Brexit, részben pedig amiatt, hogy a támogatásokat a jogállam betartásához kívánják kötni. Továbbá megnehezítik a dolgot a klímaváltozással és a migrációval összefüggő teendők is. Ráadásul a legtöbb kormány ezúttal is a nemzeti érdekek alapján tárgyal, és olyan eredményt akar, amelyet jól el tud adni odahaza. Ily módon az Európai Tanács elnökének az a feladata, hogy tegyen bizonyos engedményeket, amelyek alapján azután a többiek meg tudják védeni a végleges megállapodást.