Díjazták a legjobb éttermeket

Átadták a magyar vendéglátóipar egyik legjelentősebb elismerését, a 2004-ben alapított Dining Guide-díjat.

Másodszor is a Stand fine dining étterem kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat a hétfőn Budapesten megrendezett gálán. A Szulló Szabina, Széll Tamás, Csahók Ibolya és Hamvas Zoltán négyese által fémjelzett Stand étterem bizonyítja, hogy a magasra pozícionált fine dining éttermeknek is van létjogosultságuk a magyar vendégek körében. A hangsúlyosan magyar alapanyagokra épülő menüsorban megtalálható a gulyásleves, a somlói, a kecsege vagy a szarvasborjú. Az étterem az első perctől fogva hozza a nemzetközi értelemben vett topéttermek színvonalát – indokolták döntésüket a szervezők. 2020-ban másodszorra nyerték el az év étterme díjat.

A 2019-es teljesítményük alapján az ország legjobb éttermei a Stand után sorrendben az

Onyx

Babel

SALT Budapest

Borkonyha

Costes

Pasztell

Costes Downtown

St. Andrea Restaurant

Textúra

Stand25

Arany Kaviár

A hétfői gálán különdíjakat is kiosztottak: az év séfje a két Michelin-csillagos Onyx konyháját vezető Mészáros Ádám, az év cukrászdája – sorozatban harmadik éve – a Mihályi Patisserie. Az év ifjú séftehetségének Mede Ádámot, a Laurel Budapest séfjét választották kapta, az év ígéretes étterme díjat a Pasztell étterem vehette át. Az év innovatív konyhája díj a SALT Budapest étteremé, az év éttermi szervíze díj pedig az idén 30 éves fennállását ünneplő Arany Kaviár étteremé. A Dining Guide Életmű Díját a Déryné Bisztró főpincére, Pergel József vehette át.

Idén először fenntarthatósági díjat is átadtak: a Dining Guide első „zöld” elismerését az őriszentpéteri Pajta Étterem kapta, ahol egész évben nagy hangsúlyt fektetnek a környék elfeledett alapanyagainak használatára, és megvalósítsák a valódi farm-to-table, azaz a termelőtől az asztalra koncepciót. Szintén idei újítás, hogy átadták az év szerethető étterme díjat, amelyet a Két Szerecsen Bisztró nyert el. Új díj az év vidéki étermének járó elismerés is, amelyet az Anyukám Mondta kapott meg. Az év alternatív vendéglátóhelye díjat a Freyja – the croissont story kapta. Ezt a kategóriát a Dining Guide a street food elnevezés helyett használja, hiszen a legtöbb esetben az éttermekben fogyaszthatók ezek az ételek.

A Dining Guide-ot idén is külföldi szaktekintély segítette a végső döntéshozatalban. Az egész éven át tartó tesztelés során a nemzetközi szakmai zsűrit idén Fausto Arrighi képviselte, aki 36 évet töltött el a világ legnagyobb nevű étteremkalauzánál, a Michelin Guide-nál és már négy éve segíti szakmai tanácsadóként a Dining Guide munkáját.

Herczeg Zoltán, a Dining Guide étteremkalauz felelős kiadója hangsúlyozta, a Dining Guide elsősorban azon szempont szerint értékeli az éttermeket, hogy miként felelnek meg a saját kategóriájukban elvárható szintnek. Így olyan éttermeket is a legjobbak közé sorol, amelyek nem tekinthetők "klasszikus" csúcsétteremnek, mert progresszív étlappal, kötetlenebb stílusban és informálisabb szervízzel dolgoznak, ettől függetlenül azonban kétségkívül csúcskategóriásak.

A 2004-ben alapított Dining Guide-díj az egyik legjelentősebb elismerés a magyar vendéglátóiparban.