Idén már olyan vidéki és budapesti helyek is lehúzták a rolót, amelyek megszűnése korábban elképzelhetetlen lett volna. A magyar társadalom mintegy kétharmada nem éri el az európai középosztály szintjét, miközben az éttermi árak emelkedtek. Az iparág helyzetéről a jövő heti Év Étterme Díjátadó Gála előtt rendezett sajtóbeszélgetést a Dining Guide.
Átadták a magyar vendéglátóipar egyik legjelentősebb elismerését, a 2004-ben alapított Dining Guide-díjat.
A magyarországi lakosság étterembe járási szokásait vizsgálta az ország első Gasztro Körképe.
Sajátos hangulata van annak, amikor a szakma összegyűlik, a Dining Guide jóvoltából, az év legjobb éttermeinek díjazására. Történt ez valaha bensőséges hangulatú budai villában is, de mostanra tömegméretűvé, média eseménnyé vált a rendezvény. A gasztronómia mindinkább az érdeklődés középpontjába került. Valaha ki gondolta volna, hogy önálló tévécsatorna lesz, amin éjt nappallá téve főznek, hogy a szakácskönyvek példányszáma az egeket ostromolja, hogy a séfek akár a legnagyobb sztárokkal vetekednek ismertségben, és celeb funkcióban is feltűnnek, hogy egy-egy nívós étteremért akár lesznek akik több száz kilométert utaznak, vagy országhatárokat áthágnak.
Az első lett idén a Dining Guide top listáján a Zona–Budapest étterem. Amiben nincs semmi meglepő. Érett már erre a helyzet, hiszen Huszár Krisztián kiugró tehetségű séf, aki korábban a Mák bisztróban is abszolút felhívta magára a figyelmet. És nem azzal, hogy a médiában lett sztár, hiszen igazán nem bőbeszédű ember. Inkább azzal, hogy éjt nappallá téve a konyhában van, állandóan jár az agya, és szinte napról napra valami újat alkot. Igazi megszállott.
Van abban valami szép, hogy a Mákban hírnevet szerzett fiatal séf, Huszár Krisztián, aki pár éve a saját egyéniségére formálta a Zonát, idén már ezzel a vendéglővel a legjobbnak bizonyult a Dining Guide rangsorában. A Michelin csillagos helyeket leszámítva, mert ezeket idén, az eddigiekkel ellentétben, már kivették a rangsorból, és példaként állították a többiek elé.
A Dining Guide éttermi toplistája régóta mérce a szakma és a gasztronómiát kedvelők számára egyaránt. Idén meglepetésként szolgált, hogy a 30 év alatti legjobb séfnek járó díjat Mizsei János kapta, aki mindössze hét hónapja vezeti a Mák Bistro konyháját. És csak huszonhárom éves! Ilyen korban még ritkán kap valaki ekkora lehetőséget, az pedig még nagyobb ritkaság, hogy ennyire röpke idő alatt olyat produkáljon, amit máris észrevesz és díjaz is a szakma.
A Vajda Péter által főszerkesztett Dining Guide top listája régóta mérce a szakma számára. A legjobb tíz étterem díjátadója - melyet hétfő este rendeztek - igazi társasági esemény. Az idén az Onyx bizonyult a legjobbnak, ami nem meglepetés, hiszen a két magyarországi Michelin csillagos vendéglő közül ez az egyik.