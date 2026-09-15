Vagány fantázia

Az első lett idén a Dining Guide top listáján a Zona–Budapest étterem. Amiben nincs semmi meglepő. Érett már erre a helyzet, hiszen Huszár Krisztián kiugró tehetségű séf, aki korábban a Mák bisztróban is abszolút felhívta magára a figyelmet. És nem azzal, hogy a médiában lett sztár, hiszen igazán nem bőbeszédű ember. Inkább azzal, hogy éjt nappallá téve a konyhában van, állandóan jár az agya, és szinte napról napra valami újat alkot. Igazi megszállott.