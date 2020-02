Tarlós István a MÁV igazgatósági tagja lett

Február 11-én jegyezték be hivatalosan a testületbe.

Tarlós István volt főpolgármester bekerült a MÁV igazgatóságába – írja az Index a cégadatok és a MÁV honlapja alapján. A politikust Orbán Viktor főtanácsadójának nevezte ki tavaly októberben az önkormányzati választások után. A volt városvezető országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott lett, miután Karácsony Gergely elnyerte a főpolgármesteri tisztséget. Tarlós Istvánt 2020. február 11-én jegyezték be hivatalosan a MÁV igazgatóságának testületébe, aminek összesen 6 tagja van Homolya Róbert vezérigazgatóval együtt. Homolya Róbert egyúttal az igazgatóság elnöke is, ezért a megbízásért 5 millió forintos vezérigazgatói fizetése mellett havi bruttó 450 ezer forintot kap. A többi tag, köztük Tarlós István is, bruttó 300 ezer forintot visz haza. A volt főpolgármester az Index érdeklődésére azt válaszolta, hogy miniszterelnöki főtanácsadói minőségében választották be a MÁV igazgatótanácsába. Eddig egy ülésen volt, a tisztségért nettó 200 ezer forint díjazást kap.