A Facebook lemondta éves konferenciáját a koronavírus-járvány miatt

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 28

A posztkommunista Kelet-Európa erős mágnesként vonzza a bevándorlókat az unión kívülről. A térség legyűri ellenkezését a migránsokkal szemben és immár Ukrajnától Ázsiáig toboroz embereket, hogy enyhítse a munkaerőhiányt. Erre hívja fel a figyelmet Sylvie Kauffmann, a lap volt főszerkesztője és egyik legtekintélyesebb szemleírója. A kommentár felidézi, hogy Orbán Viktor még két éve is határozottan elzárkózott a migránsok beengedésétől. Ám ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok 30 ezer munkavállalási engedélyt állítottak ki, ami több mint kétszer annyi volt, mint egy évvel korábban. Magyarország a hivatalos állásponttól eltérően elfogadta, hogy bevándorlókat importál a hiányzó munkáskezek pótlására. A jelenség legnagyobb haszonélvezője Ukrajna, de a térség megnyitja kapuit az Ázsiából érkező dolgozók előtt is, beleértve muzulmán országokat. Ez sehol sem mutatkozik meg látványosabban, mint Lengyelországban, noha a hatalmon lévő nacionalista párt egészen mást hirdet. De most már Bangladesből és Nepálból is hívnak be embereket. Két éve több vendégmunkást fogadtak be, 635 ezer fővel, mint a németek, akik 543 ezer engedélyt állítottak ki. A lengyelek 1,8 millió külföldit foglalkoztatnak. Napjainkban ellentétes irányú népmozgás figyelhető meg Európában: egyre többen térnek haza azok közül, akik korábban nyugatra vándoroltak ki. De ahhoz, hogy hazaköltözzenek, magasabb életszínvonalat kell számukra garantálni, ahhoz pedig munkaerő kell. És végül még egy dolog: a most zajló költségvetési tárgyalásokon Közép-Európa azt hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapok nem jótékonykodást szolgálnak, hiszen figyelembe kell venni, hogy ezek az országok fizették a nyugatra áramlott sok milliós munkaerő kiképzési költségeit. Vagyis tekintettel kell lenni a kölcsönös előnyökre.