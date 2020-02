Egyre több a jel: mégsem biztos, hogy „élet, erő, egészség” a tej

A hatásos fogyókúrás módszernek hirdetett étrendet eredetileg epilepsziás rohamok csökkentésére, kivédésére állították össze, csodadiétaként alkalmazva negatív mellékhatásai lehetnek.

Horváth Kata, a Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – csak pár a ketogén diéta hatására előforduló problémák közül. A most divatos fogyókúrás módszernek nevezett étrendet eredetileg epilepsziásoknak állították össze, a rohamok csökkentésére, kivédésére. Alapja a nagyon magas zsír- és nagyon alacsony szénhidráttartalmú táplálkozás., a Duna Medical Cente r dietetikusa arra figyelmeztetett: bár a ketogén diétával beindulhat a fogyás, hosszútávon inzulinrezisztenciához, szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is vezethet.

A ketogén diéta rákényszeríti a szervezetet, hogy zsírokból nyerjen energiát, így az éhezést utánozza. Ennek eredményeként jelentős mennyiségű ketontest képződik, a szervezet úgynevezett ketotikus állapotba kerül. Ketózis akkor következik be, amikor étel megvonásakor a szervezet a zsírok bontásakor keletkező szabad zsírsavakból és a máj által előállított ketontestekből nyer energiát, szénhidrát hiányában az agyszövet zsírokból is képes energiát nyerni. A ketogén diéta során nincs éhségérzet. Mivel az éhezést a szervezet csak rövid ideig tolerálja, a ketogén diétát akár évekig is lehet folytatni, ez azonban rengeteg negatív mellékhatással jár. A magas koleszterinszint miatt emelkedik a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, és növekszik a trombózis, stroke, infarktus, 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélye is.

Szénhidrát nélkül

Fáradékonyak leszünk, agyi kapacitásunk csökken, gondolkodásunk romlik. A szervezetünkben termelődő inzulin nem tud hasznosulni, ezzel inzulinrezisztens állapotba kerülhetünk. Akár vese-, cukorbetegséget, szív- és érrendszeri problémákat is előidézhetünk. Az alacsony szénhidrátfogyasztás miatt hormonális zavarok is jelentkezhetnek. Bizonyos nőgyógyászati betegségeket (PCOS – policisztás ovárium szindróma, terhességi cukorbetegség), inzulinrezisztenciát a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként, meghatározott szénhidráttartalmú étrenddel hatékonyan lehet kezelni.

Sok zsír

A szervezet a fel nem használt zsírt raktározni kezdi, elindul az elhízás folyamata. A magas és tartós vérzsírszint miatt megemelkedik az érrendszeri megbetegedések kockázata. Fáradtság, gyengeség jelentkezhet. Mivel az epehólyag nem tud megfelelő mennyiségű epesavat termelni a zsírok részleges és fokozatos lebontásához, ami miatt hasmenés alakul ki. A folyamat megterheli a szervezetet, a sok zsír emésztése és az alacsony szénhidrátbevitel fáradékonyságot okoz. A megnövekedett vérzsírszint miatt a zsírcseppek lerakódnak erek falaira, és a szervezet zsigeri szervei is elzsírosodnak. A hirtelen megjelenő pattanásokat is a magas zsírtartalmú ételek fogyasztása okozza.

Miért használ az epilepsziásoknak?

A ketontestek görcsgátló hatással bírnak, a görcs- és rohamellenes gyógyszerek azonban csak elnyomják azokat. Nem gyógyítják, de nem is előzik meg az idegsejtek rángatózásra való hajlamot. A diéta alkalmazkodási változásokat vált ki az agyi energia anyagcseréjében, ezzel védi az idegeket. A ketontestek kémiai szerkezete nagyon hasonló ahhoz az ingerületátvivő vegyülethez (GABA), amiből az epilepsziásoknak kevés van. Ketogén diéta hatására azonban ennek szintje megemelkedik az agyvízben. Epilepsziás betegeknek 2 évig javasolt tartani a ketogén diétát, amelyet a szakemberek megfelelő konyhatechnológiai eljárásokkal, dietetikai praktikákkal állítják össze és személyre szabják, hogy az változatos, és megfelelő összetételű legyen, figyelve arra is, hogy ne alakuljon ki vitamin- és ásványianyag-hiány, de mellékhatása sem.

Inkább életmódváltás

A szakember szerint nincs csodamódszer, az egészséges életmódhoz vegyes étrend, optimális folyadékbevitel, rendszeres mozgás vezet. Felnőtteknek általánosságban 2-300 grammnyi szénhidrátbevitelt javasol, a zsír, a szénhidrát és a fehérje aránya pedig 30-55-15 százalék legyen. Mint fogalmazott, eredményesen fogyni személyre szabott diétával, teljes életmódváltással, azaz az étkezés, a rendszeres mozgás beiktatásával, egy megfelelő minőségű és mennyiségű alvást is tartalmazó napi ritmus kialakításával lehetséges. Az olyan, extrém elhízott, 800 kalóriás étrendet folytató emberek esetében, akiknél további problémák is állnak a háttérben, veszélyes is lehet a kísérletezgetés. Divatdiéták helyett ezért érdemes szakemberrel megkeresni a fogyás akadályát. Ha pár kilótól szeretnénk, végleg megszabadulni, dietetikus segít megtervezni az életmódot, nagyobb túlsúly esetén első lépésként obezitológus szakorvost érdemes felkeresni, aki diabetológus, endokrinológus, sebész, gasztroenterológus, belgyógyász, dietetikus bevonásával állítja össze a személyre szóló kezelési tervet.