Életveszélyesek lehetnek a divatdiéták

Böjt, diéta, vélt vagy valós allergia miatti speciális étrend – manapság szinte alig akad olyan, aki ne próbált volna ezek közül valamit hosszabb-rövidebb ideig betartani. Nemrégiben arról cikkeztek szaklapok, hogy a daganatos vagy cukorbetegeknek is hasznos lehet a böjt. Az igazság azonban az, hogy ezzel életveszélyes állapotba is kerülhet a beteg. Sokan a változatos táplálkozás hiányát multivitaminokkal igyekeznek kompenzálni, a kontrollálatlanul szedett étrend-kiegészítők miatt azonban egyre több fiatalnak vannak veseproblémái, a felesleges ásványi anyagok pedig a májban is lerakódhatnak.