Az elhízás és a társuló betegségek számos országban komoly kihívást jelentenek. Az amerikai kormányzat januárban tette közzé legújabb nemzeti táplálkozási irányelveit, a DGA-t, mellyel komoly kritikákat váltottak ki a hazai és a nemzetközi szakemberek körében is a szakmaiatlan elemek és az ipari lobbi hatása miatt. Meleg Sándor dietetikust az amerikai irányelvekről és a táplálkozás általános elveiről kérdeztük.
A legaggasztóbb az akár halálos kórrá is fejlődő rendellenességek gyakorivá válása a kutatók szerint.
Sem a fenntarthatóságot, sem az egészségünket nem szolgálják a hivatalos táplálkozási irányelvek egy felmérés szerint.
Kevesebb mozgás esetén akkor is hízunk, ha ugyanannyit eszünk, mint a „rendes” életünkben. A dietetikus tanácsai többek között az egyensúly otthoni megőrzésében is segítenek.
Ahol vannak más, jó minőségű, magas tápértékű ételek, a nagy mennyiségű tejfogyasztás több szempontból is kockázatos lehet egy új tanulmány szerint.
Az ünnepek alatt általában elengedjük magunkat, sokat eszünk a nem éppen egészséges ételekből, de egyre többeknek nem csupán az alakjuk miatt kell ilyenkor is odafigyelniük, mit, mennyit esznek és isznak. Összegyűjtöttük két szakember, nem csak diabéteszeseknek szóló étkezési tanácsait.
Böjt, diéta, vélt vagy valós allergia miatti speciális étrend – manapság szinte alig akad olyan, aki ne próbált volna ezek közül valamit hosszabb-rövidebb ideig betartani. Nemrégiben arról cikkeztek szaklapok, hogy a daganatos vagy cukorbetegeknek is hasznos lehet a böjt. Az igazság azonban az, hogy ezzel életveszélyes állapotba is kerülhet a beteg. Sokan a változatos táplálkozás hiányát multivitaminokkal igyekeznek kompenzálni, a kontrollálatlanul szedett étrend-kiegészítők miatt azonban egyre több fiatalnak vannak veseproblémái, a felesleges ásványi anyagok pedig a májban is lerakódhatnak.
Bár az ősz sokszor jár betegeskedéssel, ennek nem kell így lennie. A természetes vitaminforrásokat tartalmazó, változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás segítheti az egészség megőrzését és akár a helyreállítását is.
Kanadai kutatók új tanulmánya szerint egészségügyi okok miatt nem érdemes feladni a húsfogyasztást. Túlzásba azonban nem érdemes vinni.
A szőlő nem véletlenül népszerű, de finom íze mellett jótékony hatású a húsa, a leve, a magja és az abból készült olaj is.
A tanulást is segíti a megfelelő étkezés. Dietetikus elmondja, mit érdemes reggeliznie és iskolába magával vinnie egy gyereknek.
Az időszakos böjtölés segíthet legyőzni a fertőzéseket, beindíthatja a fogyást, de nem mindenki számára használható módszer.
Nem mindig minden tilos a strandon, de azért jobb odafigyelni, sőt akár előre tervezni és csomagolni. A dietetikus azt ajánlja, a zsírszegénység és a mértékletesség legyen a vezérelv.
A zöld smoothie-k tartalmazhatnak olyan leveles zöldségeket – spenót, sóska, mángold, rebarbara – amelyek magas oxálsav tartalommal rendelkeznek.
Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend. Eredményeik azt is alátámasztják, hogy a szénhidrátok nem feltétlenül kerülendők, ahogy sokan állítják.
Vizet inni, közösségben, sok zöldséget és gyümölcsöt enni, tej helyett inkább növényi fehérjét javasol a kanadaiaknak az új, hivatalos táplálkozási ajánlás, amely több évtizedes berögződéseknek és az élelmiszeripar nyomásának ellenállva készült.
A legegészségesebbnek tartott mediterrán diéta vetélytársának tartják a skandináv országok gasztronómiai hagyományaira épülő északi étrendet.
Kötelezettséget vállalt termékei egészségesebbé tételére, a cukor-, zsír- és sótartalom átlagosan 10 százalékos csökkentésére 400 élelmiszer- és vendéglátóipari cég Spanyolországban - írta az MTI a spanyol sajtó közlése alapján.
A szív-érrendszeri betegségek a fejlett társadalmakban szinte „járványszerűen” terjednek, ezért a kutatók rendkívül sokat foglalkoznak a visszaszorításuk lehetőségeivel.
Sokan ígérik meg maguknak: az új évben egészségesebben, de legalábbis tudatosabban próbálnak élni. Jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül kell mindent fenekestül felfordítani.
A legtöbb fogyókúrás ajánlás szerint bármilyen is a tészta, el kell felejteni, most azonban egy új kutatás azt állítja, még segíti is a fogyást.
Elemi erővel tud törhet az emberre a cukor és a szénhidrát utáni vágy, amit nehéz kontrollálni. A dietetikus elmondta, mit lehet tenni ellene.
Az olcsó és egészségtelen ételek dömpingje áll az egészséges táplálkozás útjában – mondta az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgatója, José Graziano da Silva.
A franciák ötödének nem telik napi három étkezésre és nem tud egészségesen táplálkozni - írta az MTI az Ipsos közvélemény-kutatóintézet felmérése alapján.
Közeledik a tanévkezdés; az életnek vissza kell állnia a „rendes” kerékvágásba. Jobb, ha ehhez fokozatosan szoktatjuk magunkat és a gyerekeinket.
A szénhidrátban túl magas, de a túl alacsony étrend is korábbra időzíti a halált, állítja a Lancet című folyóiratban megjelent új tanulmány.
A nassolás nem pusztán étkezés, hanem megnyugtatás és jutalmazás is. Jó hír, hogy dietetikus szerint sem tilos, sőt bizonyos feltételekkel az egészséges életmód része is lehet.
A fagylaltszezont kortól, nemtől függetlenül mindenki várja, de néhány gombóc után sokunknak megszólal a lelkiismerete, és felmerül a kérdés: szabad-e. A dietetikus szerint ésszel és mértékkel fogyasztva még csak nem is számít „bűnözésnek”.
A tavasz, nyár eleje az eper szezonja, vegyük, együk, mert finom, egészséges és az alakunknak sem árt.