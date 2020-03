Különleges razziák a fővárosban, a szabálytalan gyalogosokra vadásznak a rendőrök

Előre be nem jelentett helyszíneken ellenőriz a rendőrség önveszélyes közlekedőket keresve.

Gyalogosrazziákra számíthatnak a budapestiek a következő időszakban, a fővárosi közlekedési rendőrök ugyanis hetente kétszer - előre be nem jelentett helyeken és időpontokban - ellenőriznek. 2020-ban másfél hónap alatt kilenc halálos gyalogosgázolás történt a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vizsgálatai szerint a kilenc esetből hatban egyértelműen a gyalogos volt a felelős, leginkább ezért tart most az akció. Balogh Ádám, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője elmondta, a balesetek leggyakoribb oka, hogy a gyalogosok nem a kijelölt átkelőhelyen mennek át vagy a tilos jelzés ellenére lépnek az úttestre. Egyre többször tapasztalják azt is, hogy a gyalogosok olyan tevékenységet végeznek, ami eltereli a figyelmüket a közlekedésről, és nem néznek körül: telefonálnak, üzenetet írnak vagy éppen zenét hallgatnak. A BRFK eddig két alkalommal ellenőrizte a gyalogosközlekedést, február 18-án Budapesten, a Blaha Lujza téren, a VIII. kerületi Baross téren és a VII. kerületben, az Erzsébet körút–Király utca kereszteződésében. Akkor a tájékoztatás szerint az ellenőrzések során összesen negyven emberrel szemben intézkedtek. Második alkalommal február 25-én Budapest XX. kerületében, a Helsinki úton ellenőrizték a gyalogosforgalmat, és 35 járókelővel szemben kellett intézkedniük. Az intézkedések minden alkalommal figyelmeztetéssel zárultak – írja a kreszvaltozas.hu . Az üzenetek írása és a képernyő görgetése 800 százalékkal emeli a balesetek számát a gyalogosok körében, és a járókelők 45 százalékának vonja el a figyelmét, miközben átkelnek az úton – kanadai kutatók szerint. Csak az Egyesült Államokban a becslések szerint kétmillió baleset köthető a mobiltelefon használatához a gyalogosok körében. A 2004 óta végzett felmérések szerint a leggyakoribb esetek, hogy valaki nekimegy egy oszlopnak, vagy megbotlik és elesik. A legtöbb baleset a 30 év alatti férfiaknál következik be – olvasható a Daily Mail cikkében.