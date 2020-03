Pesszimisták a magyar cégvezetők, de ez már a koronavírus megjelenése előtt is így volt

Borúlátóak a magyar cégvezetők a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban, ugyanakkor a saját cégük esetében a 81 százalékuk növekedést várnak. Igaz a felmérés a koronavírus járvány európai megjelenése előtt készült.

A magyar cégvezetők 60 százaléka szerint lassul a gazdaság növekedése, mindössze 9 százalék vár javulást. A magyar menedzserek a borúlátóbbak, hisz világszinten „csak” 53 százalék várt lassulást, mindezt úgy, hogy a felmérés még a koronavírus-járvány előtt készült. Ugyanakkor a magyar cégvezetők szerint saját cégük termelése stabil marad, az így vélekedő tavalyi 90 százalék után még most is 81 százalékuk derűlátó - derül ki a PwC magyarországi vezérigazgatói felméréséből. A pesszimista hangulat következménye, hogy a cégek kivárásra rendezkednek be, ezért a működési hatékonyság növelésére készülnek, mindenki vagy a költségeit szeretné csökkenteni, akár automatizációval is – mondta Lőcsei Tamás. A PwC Magyarország vezérigazgatója szerint idén a gazdaság növekedése 3-3,5 százalék lehet. Még mindig nagyon sok cég gondolkodik új termékek, szolgáltatások megjelentetésével, ám a új piacra már csak 29 százalékuk szeretne belépni. Nem meglepő módon magyar cégek 44 százaléka tervez létszám-növekedést, míg a többség nem lát erre lehetőséget, inkább stagnálásra számítanak. A tavalyi felmérés során a cégvezetők szintén a gazdaság lassulására számítottak, ám végül 2019-ben 4,9 százalékkal nőtt a magyar gazdaság. Lőcsei Tamás szerint nagyon sok cégvezetőt meglepett, hogy magyar növekedés ilyen mértékben elszakadt a német bővüléstől, enne oka a belső kereslet lebecsülése lehetett. Sok szerencsés dolog együttállása kellet a magyar gazdaság tavalyi kiemelkedő teljesítményéhez , ám idén ez kevésbé fog megismétlődni, főleg egy világjárvánnyal a nyakukon. A magyar cégek túlnyomó többségét már ma is érinti a koronavírus, vagy amiatt mert nem tudnak utazni, ami szükséges az üzletfejlesztéshez, vagy nem tudnak ügyfeleket fogadni, de az ipari termelő cégeknél már az alkatrészellátás is akadozik. Ezzel együtt még most is csak arról beszélünk, hogy a növekedés üteme 3-3,5 százalékos sávba süllyed, szó nincs GDP csökkenésről - tette hozzá a PwC vezetője.