Minden második dolgozónak gondja van a fizetésével, vagy kifejezetten kevésnek tartja, vagy úgy érzi, az infláció felemészti. Ehhez képest túl sok a feladat meg a stressz.
Az emberek elszigetelődnek. Sokan jöttek már rá, hogy nem feltétlenül az érdeküket szolgálja, ha mindig készenlétben kell állniuk.
Borúlátóak a magyar cégvezetők a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban, ugyanakkor a saját cégük esetében a 81 százalékuk növekedést várnak. Igaz a felmérés a koronavírus járvány európai megjelenése előtt készült.
A magyar cégvezetők optimizmusa növekedett jövőjüket illetően, és derűlátóbbak, mint társaik világszerte - mondta Mekler Anita, a PwC Magyarország adótanácsadási üzletágának cégtársa.
Óvatos optimizmus jellemzi a magyar vállalatvezetőket gazdasági kilátásaik megítélésében, hasonlóan a nemzetközi trendekhez - mondta Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának vezetője a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés megállapításait ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.