Szabad szemmel: csapás Orbán számára a főtanácsnok véleménye

Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 6.

Az uniónak fenn kell tartania a nyomást Magyarországra, hogy a Lex CEU megfeleljen a közösségi jognak. Ezt mondja ki az Európai Bíróság főtanácsnokának szakvéleménye , miután elmarasztalta a magyar kormány eljárását az egyetem ügyében, külön kiemelve, hogy a jogszabály csakis a Soros György alapította iskolát sújtotta. Így az kénytelen is volt tevékenysége nagy részét Bécsbe áthelyezni. A Bizottság csaknem jó két éve fordult a luxemburgi ítélőszékhez, és a Bíróság most lát hozzá az ügy érdemi tárgyalásához. A döntések általában követik a főügyész ajánlásait. A jelentés emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor évek óta hangosan bírálja Sorost, mondván, hogy az a migrációról vallott liberális nézeteivel alá akarja ásni a földrész értékeit. A milliárdos emberbarát tagadja a vádakat. Az üzletember a nyílt társadalom híve, ami szemben áll a kormányfő által szorgalmazott illiberális állammal. Az ellentét fényében sokan úgy látták, hogy a törvény a CEU ellen irányul.

Európa ezúttal keményebbik arcát mutatja a migráció kapcsán, mert az 5 évvel ezelőtti tanulságok alapján mára jócskán megváltozott a közhangulat, így a politikusok úgy vélik, hogy nem lehetnek puhák. De hát mindenütt feljöttek a nacionalista, szélsőjobbos pártok, olyannyira, hogy a diadalittas Orbán Viktor, a keményvonalas magyar kormányfő a héten ki is jelentette: elmúltak már azok az idők, amikor az országot sértegették, amiért az védte határait. Vagyis bejelentette, hogy ő győzött a vitában. A Bizottságnak most azt vetik a szemére, hogy nem ítéli el a görög hatóságokat, amelyek gumilövedéket és könnygázt vetnek be a határon a Törökországból érkező tömegek visszaszorítására. Egy szlovén középbal EP-képviselő meg is jegyezte: kerítéseket és falakat építünk, ahelyett hogy közös megoldást keresnénk. De hát az EU nem tudott egységes rendszert kidolgozni a menedékkérők elosztására. Az európai zöldek társelnöke pedig úgy fogalmaz, hogy az unió menedékpolitikája az utóbbi öt évben az „Európai erődre” épül. A magyar kormány ugyan a koronavírusra hivatkozva, de lezárta a két tranzitövezetet az új kérelmezők előtt. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a lépés sérti a nemzetközi jogot. Varga Judit megerősítette, hogy az intézkedés meghatározatlan időre szól. De már nem csupán Orbán alkotja az európai határvédelem élcsapatát. Az unió nagyfőnökeire, Ursula von der Leyenre, Michelre zúdul a kritika, amiért nem győzik dicsérni Görögországot, noha közben összecsapások vannak a török határon. A luxemburgi külügyminiszter sürgette, hogy az EU ne fordítson hátat saját értékeinek. Asselborn úgy fogalmazott: embertelen és nem európai, ha becsukjuk a szemünket. Minden tagállamnak megvannak a maga kötelezettségei és a földrésznek képesnek kell lennie arra, hogy segítsen Athénnak – a Genfi Konvenció rendelkezéseivel összhangban, tette hozzá.