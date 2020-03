Így nem nőtt össze az állam az egyházzal: kápolnát avatott Erdő Péter a Miniszterelnökség államtitkárságán

Fontos kérdésekről döntenek a 14-i kongresszuson.

Amíg a magyar országgyűlés ülésezik, a Magyar Szocialista Párt is megtartja a munkakongresszusát – mondta a Hírklikknek Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A pártelnök hangsúlyozta: folyamatosan nyomon követik az operatív törzs tájékoztatását, és természetesen minden szükséges óvintézkedést megtesznek, a zárt ülés biztonságos lebonyolításának érdekében. „Azonban, amíg Kövér László házelnök, engedélyezi a parlament munkáját, az MSZP is megtartja a munkakongresszusát” – tette hozzá a pártelnök. Március 14-én kongresszust tart az MSZP, ahol megalkotják az új baloldali stratégiát, döntenek, hogy bevezetik-e a társelnöki rendszert, továbbá a párt alapszabályába emelik az előválasztás intézményét. Az operatív törzs tanácsára a kormány már lemondta a központi március 15-i ünnepséget, így tett a főváros is saját rendezvényével és lefújták az ellenzéki pártok közös ünnepségét is. A DK pedig már valamivel korábban bejelentette, hogy a koronavírus miatt felfüggeszti a teljes ellenzéki összefogásért indított aláírásgyűjtést és az országjárást.