Zöld ellenforradalom után zöld pólus

Ha a Párbeszéd három legismertebb arca – Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Jávor Benedek – Szél Bernadett-tel együtt ül egy pódiumon, és a magyar belpolitika új zöld pólusáról beszélgetnek, abból lehet ugyan az LMP és a Párbeszéd közeledésére következtetni – ahogyan a sajtó egy része meg is tette –, de csak jelentős képzelőerővel. Karácsonyék nyolc éve távoztak az LMP-ből, de már Szél Bernadett kilépése óta is eltelt két esztendő, vagyis az egyetlen hazai párt, amely hivatalosan is tagja az európai zöld pártok szövetségének, formálisan nem volt jelen a vasárnapi összejövetelen. Amúgy viszont - igaz, a közönség soraiban - nagyon is jelen volt Kendernay János LMP-társelnök, és Ungár Péter, a párt parlamenti képviselője is. (Az összeesküvéselmélet-hívők kedvéért: az MSZP-s Tóth Bertalan mellett ültek.) Kendernay János az eseményt követő sajtónyilatkozataiban egyértelműen arra célzott, hogy nem egyszerű nézőként tartózkodott a teremben: szerinte indokolatlan a „zöld pártpolitikai tér” megosztottsága. És mondott még valamit, ami talán közel visz a fórum jelentőségének megfejtéséhez: azon dolgoznak, hogy az európai zöld hullám végre Magyarországra is megérkezzen. Tény, hogy ha az idei európai választások szolgáltak egyértelmű tanulsággal, az a zöldek megerősödése volt. Ausztriában kormányzás vár rájuk, Németországban utolérték népszerűségben a kormányzó jobboldalt, és a kontinens összes olyan zöld pártja föl tudott ülni a Kendernay által említett hullámra, amelyet a trend kedvező egészségi állapotban talált. Az is valószínűnek tűnik, hogy a magyar helyzet – az LMP-Párbeszéd szakadás, illetve az LMP húzóneveinek elvándorlása – jelentősen hátráltatja idehaza a zöld áttörést. Pedig igény minden bizonnyal lenne rá: különösen a 30-on aluli választók preferenciasorrendjében került látványosan előre a fenntarthatóság, a klímatudatosság. Szél Bernadett célzott is rá, hogy furcsa helyzet van a politikában: zöld értékrendű szavazók sokasága keresi a hiteles válaszokat, de a regnáló eliteknél hiába – azaz a kereslet nincs lefedve politikai kínálattal. Szél egyenesen Orbánék zöld ellenforradalmáról beszélt, aminek a mindenfelé sikeres európai zöldpolitika épp az ellentéte. Jávor Benedek részleteiben is kibontotta, mit jelent a zöld hullám Finnországtól Franciaországig, és amellett érvelt, hogy mostanra a zöldpolitika vált a legfontosabb igazodási ponttá a kontinensen. Szabó Tímea azt világította meg: a fenntarthatóságnak van rengeteg olyan társadalmi, gazdasági, szolidaritási aspektusa, ami egyszerűen kizárja, hogy az orbáni politika valaha is fenntartható irányba forduljon. Karácsony Gergely pedig azt fejtegette, hogy a valódi zöldüléshez nem csupán az elmúlt 10, hanem az elmúlt 30 év hibáival kell szembenézni. Minderről vasárnapi tudósításunkban röviden már beszámoltunk , arról viszont nem esett szó, mi lehet egy zöld pólus létrejöttének realitása, illetve hozadéka. A jelek szerint – ezt a fórum összes résztvevője egyértelművé tette – a magyar belpolitikában van egy pártokon átívelő zöld platform: nem az összes ellenzéki párt zöld, de vannak ellenzéki szereplők – elsősorban a Párbeszédben, az LMP-ben és a jelenlegi függetlenek között –, akik értik és beszélik a Greta Thunberg-i nyelvet, helyesen használják annak kifejezéskészletét, és nem csak a problémákat, hanem a lehetséges válaszokat tekintve is konszenzus van köztük. Ráadásul az egyetértés túlmutat a szűkebben értelmezett környezeti fenntarthatóság témakörén; kiterjed például az előválasztás szükségességére, a civil társadalom megerősítésére, a szociális biztonság építésére, illetve egy gazdasági zöldfordulat indokoltságára is. E pillanatban arra is van némi esély, hogy mindebből valamilyen, a Fidesz ellenzékébe betagozódó valós politikai alternatíva legyen. Méghozzá úgy, hogy nem a jelenlegi párttáborokat kannibalizálják. Szintén európai tanulság ugyanis, hogy azokat a választói csoportokat, amelyek az adott kínálatban korábban nem találtak maguknak pártot – a magyar választók 30-40 százalékáról van szó – igen hatékonyan tudják megszólítani azok a politikusok, akiknek a szavazók elhiszik, hogy valóban akarnak és tudnak is valamit kezdeni a környezeti és klímakrízissel.