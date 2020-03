Sok kamionsofőr megtagadja az olasz melót

Számos más adónemből pótolható lenne az önkormányzatok bevétele.

Sötétben tapogatózik a kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival kapcsolatban, de Orbán Viktor miniszterelnök egyetlen konkrétumot elárult a mentőcsomaggal kapcsolatban, azt, hogy abból az önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket. Magyarán nemhogy nem került le a napirendről a önkormányzatok legfontosabb adóbevételét jelentő helyi iparűzési adó (hipa) célzott csökkentése, hanem soha nem volt aktuálisabb. A hipa átalakítása februárban került elő a Pénzügyminisztérium házi konzultációs fórumán, a Versenyképességi Tanács ülésén. A javaslat szerint 2021 decemberétől megszüntetnék a cégek adófeltöltési kötelezettségét – ez egyszeri 80-100 milliárd forintos likviditási többletet jelentene a cégeknek, és ugyanakkora veszteséget az érintett önkormányzatoknak. Egy másik javaslat szerint az jövőben az értékcsökkenés egyszeres és kutatás-fejlesztési kiadások ötszöröse lenne levonható lenne az adóból, ez további mintegy 80 milliárd forintos bevételnövekedést jelentene a cégeknek, ám ez már minden évben. Tavaly mintegy 800 milliárdnyi iparűzési adó folyt be az önkormányzatokhoz, vagyis a javaslat tartósan 10, egyszeri alkalommal további 10 százalékos adóbevétel-csökkenéssel járna. A javaslat a fideszes polgármesterek bírálatának hatására úgy tűnt lekerült a napirendről, ám Orbán Viktor miniszterelnök utalt arra, hogy a majdani gazdasági mentőcsomagból az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket. Érdemes megfontolni a kormány javaslatait – ezt már Oszkó Péter, egykori pénzügyminiszter és adótanácsadó, az OXO Technologies alapító-vezérigazgatója nyilatkozta az Infórádiónak. Az iparűzési adóval az a legnagyobb baj, hogy nagyon eltérő mértékben terhel különböző jellegű cégeket, és a legnagyobb arányban azokat, amelyek magas hozzáadott értéket állítanak elő, illetve innovatív technológiába fektetnek be. A volt pénzügyminiszter szerint jó lenne, ha az iparűzési adó rendezését nem kötné gúzsba az, hogy az önkormányzatok bevétele abból származik, hiszen számos más adónemből is átirányíthatók források az önkormányzatokhoz – tette hozzá.