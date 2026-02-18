Fuvarozók a német minimálbér ellen

Nincs egyelőre ellenszer a magyar fuvarozó cégek számára: a németországi minimálbért kell megfizetniük a magyar vállalkozások alkalmazottainak is. A Fuvarozók Lapja írt arról, hogy idén január elsejétől 8,5 euró lesz egy alkalmazottként dolgozó sofőr minimális órabére Németországban. A németek értelmezése szerint a minimálbér mindenkire vonatkozik, aki munkát végez az ország területén. “Arra a sofőrre is, aki nem német cégnél dolgozik, de Németországból indul, németországi lerakó a célja, vagy csak áthalad az ország területén” – írta a lap.