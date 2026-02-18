Elítélik a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, valamint a „megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő” felhasználását. Visszautasítják továbbá, hogy Hadházy Ákos vagy bárki más összemossa az MFFE képviselőit a szivárogtatással.
Az egyik fő követelésük az emlékezetes útdíjemelés eltörlése, amelyet a minisztériummal visszavonatnának.
Egyben elnézést kért azoktól, akinek a megmozdulásukkal borsot törtek az orra alá.
A miniszter fenntartja, azért emelik az útdíjakat, hogy a főutak mentén élőknek jobb legyen.
A történtek szerinte eggyel több okot jelentenek arra, hogy Lázár Jánosnak távoznia kell a közéletből.
A rendőrök a Hősök terére csak 50 járművet engednek be, a többiek körbe fognak menni a városon, a Róbert Károly körút, az Árpád híd és a Szentendrei út érintésével visszahajtanak az M0-s autóútra.
A jelentősen megemelt útdíj ellen tiltakoznak.
Először januárban 4,3 százalékkal, majd márciusban is.
Azt remélik, ezzel enyhíthető lesz a járművezetői hiány.
Nem akarják elvitatni tőlük ezt a lehetőséget, csak kíváncsiak az okokra.
Az ősz egy erős időszak lehetne a fuvarozó cégek életében, csakhogy épp akkora várják a második hullámot.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete állásfoglalást kért az kormány operatív törzsétől az itáliai úticélokkal kapcsolatban, ám eddig nem érkezett hivatalos válasz.
Azonnali és jelentős díjemelést jelentettek be fuvarozócégek. A kereskedelemben már számolnak, mennyivel növeli ez az árakat.
Hamisított, illetve szabálytalanul fölhasznált útengedélyek miatt kerültek versenyhátrányba a hazai kis kamionos cégek.
Összesen 2100 fuvarozó társaság írta alá azokat a petíciós íveket, amelyeken számos nyugat-európai országokban bevezetett protekcionista intézkedések ellen tiltakoznak - ismertette a Népszavának Dittel Gábor főtitkár, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) által szervezett, május közepén befejeződött aláírásgyűjtés eredményét. A megközelítően 12 ezer kamiont üzemeltető cégek között számos szlovén, szlovák társaság is kitöltötte az íveket.
Aláírásgyűjtést indítanak a honi fuvarozók nyugat-európai országok protekcionista, saját piacukat védő intézkedései ellen – jelentette be Dittel Gábor, a szektor vállalkozásait tömörítő NiT Hungary ügyvezető titkára a szervezet tegnapi sajtótájékoztatóján.
Augusztus 1-jétől módosulnak az EKÁER-re vonatkozó jogszabályok. Amennyiben a jármű és a rakomány együttes súlya meghaladja a 3,5 tonnát, EKÁER számot kell kérni, valamint a hatósági zárak eltávolítása esetén bírságot szabhat ki a NAV - olvasható az adóhatóság közleményében.
Hiába kérték a kormányzatot a hazai fuvarozók: a közlekedési engedélyek elosztásának rendszere alig változott. Miniszterelnöki megbízott, kormányrendelet már van, de a megoldás egyelőre késik.
A fuvarozók több mint tízezer, a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben (HU-GO) regisztrált folyószámlára aktiválták a bírságriasztás funkciót július 15-e óta, de ez csak 15 százalékos kihasználtságot jelent, pedig az ingyenes alkalmazással elkerülhetők a sorozatos bírságok - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.
Több szabálytalanságot is feltárt már az éles üzemben működő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (ekáer) - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szombaton.
Első alkalommal március 11-től kell kockázati biztosítékot nyújtaniuk az erre kötelezett, kockázatos termékeket fuvarozó vállalkozásoknak. Ellenben azok a vállalkozások, amelyek szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, mentesülnek a kockázati biztosíték fizetésének kötelezettsége alól - egyebek mellett ezt tartalmazzák az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerrel (ekáer) összefüggő jogszabályok, amelyek vasárnap lépnek hatályba.
Nincs egyelőre ellenszer a magyar fuvarozó cégek számára: a németországi minimálbért kell megfizetniük a magyar vállalkozások alkalmazottainak is. A Fuvarozók Lapja írt arról, hogy idén január elsejétől 8,5 euró lesz egy alkalmazottként dolgozó sofőr minimális órabére Németországban. A németek értelmezése szerint a minimálbér mindenkire vonatkozik, aki munkát végez az ország területén. “Arra a sofőrre is, aki nem német cégnél dolgozik, de Németországból indul, németországi lerakó a célja, vagy csak áthalad az ország területén” – írta a lap.
Senkivel, semmiről nem egyeztetett a kormányzat a fuvarozókat súlyosan érintő törvények, intézkedések előtt, beleértve az e-útdíjat, a körgyűrűn belüli díjfizetést és az elektronikus fuvarkövetést is. Versenyképességük csökkenése miatt a kisebb vállalkozások tömegesen mentek csődbe, miközben az ágazat terhei jövőre tovább növekednek.
Folytatják a fuvarozók az egyeztetést a kormánnyal az elektronikus útdíjszedő rendszer hibáinak a kijavításáról. Szóba kerül majd egyebek mellett a járművezetők képzésének az átalakítása, az fizetős szakaszok további "feldarabolása" is. Az őszi ülésszak elején tárgyalhat a parlament az úgynevezett amnesztia rendeletről, amely a vétlenül megbüntetett teherautósok által befizetett bírságok visszatérítését teszi majd lehetővé.
Hétfőtől a közúti fuvarozó cégek akár maximum 2,2 millió, járművezetőik 800 ezer forint bírságot is fizethetnek, ha egyszerre több szabálysértést is elkövetnek.
Éppen egy éve indult Magyarországon is az úthasználattal arányos elektronikus útdíj, vagyis az e-útdíj rendszer. A több hónapig is eltartó kaotikus indulásról már csak a fuvarozók regélnek. Mára nagyjából megbízhatóvá vált, igaz, még mindig akad rajta finomítani való.