A vészhelyzet közepén is jutott 2,77 milliárd a rendkívüli alapból az egyházi épületekre

Az öt új fertőzött mind magyar, van, aki valószínűleg Olaszországban fertőződött meg.

A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma - írja a kormányzati információs portál . Az új betegek között is vannak, akik a közelmúltban Olaszországban jártak, van olyan beteg, aki feltehetően az Ausztriában járt családtagjától fertőződött meg és van olyan is, akit a kontaktkutatás során már korábban azonosítottak. Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás, amelyet a járványügyi hatóság a rendőrséggel együttműködve végez. Magyarországon eddig 30 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 9 iráni, 1 brit, és 20 magyar állampolgár. A betegek száma viszont csak 19, mert egy iráni egyetemi hallgatót már gyógyultnak nyilvánítottak. A világban már 155 ezernél több fertőzöttről tudni, 5700-nál is több a halálos áldozat. Jó hír ugyanakkor, hogy 74 ezernél több a már gyógyult fertőzött, így a betegek száma valamivel több mint 75 ezer.