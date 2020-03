A fertőzöttek kezelésére koncentrálják erejüket a kórházak, de van, aki szerint még ennél is több kell. A Magyar Orvosi Kamara szigorúbb, átfogóbb intézkedéseket sürget.

Hétfőtől vészüzemmódra kapcsol az egészségügy, a kórházakban csak a sürgős, nem halasztható műtétek végezhetők. Ide tartoznak mindazon beavatkozások, amelyek elhalasztása életveszélyt vagy súlyos vissza nem fordítható károsodást okozna a betegnek. A döntés sejthető volt abból, hogy – mint arról már szombaton írtunk – az Országos Vérellátó Szolgálat a vészhelyzet idején csak a sürgős beavatkozásokhoz biztosít vért az intézményeknek. A fogászati alapellátók a vészhelyzet visszavonásáig csak sürgősségi beavatkozásokat végeznek. A betegektől az egyéb ellátók is azt kérik, ha nem feltétlen szükséges kerüljék az orvosi várókat, a krónikus betegek kérjenek e-receptet. Ezt akár a hozzátartozóik is kiválthatják, ha a patikában meg tudják mondani a recept tulajdonosának tajszámát, és náluk van a saját személyi igazolványuk. Hétfőtől a Honvédkórház úgynevezett. Kizárólag az elővizsgálati ponton történő áthaladást követően lehet igénybe venni minden járó- és fekvőbeteg ellátást. Az elővizsgálat lázmérésből és kérdőív kitöltéséből áll, amely mindenkinek kötelező. Az intézményben valamennyi orvosi szolgáltatást kizárólag azok vehetik igénybe, akiknél nem merül fel a koronavírus-fertőzés gyanúja. Ellenkező esetben a beteg további vizsgálata a kórház Sürgősségi Centrumában történik. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken estehogy a laborkapacitás több ezer mintavételre elegendő. Rendelkezésre áll 22 millió pár kesztyű, 1,2 millió sebészmaszk, és érkezik további 1 millió műtéti sebészmaszk. Van továbbá 2-2 ezer lélegeztető és altató gép. Vagyis sok tízezer megbetegedés esetén is elegendő az ellátás – ígérte személyesen a kormányfő, hozzátéve, hogy újabb gépek beszerzéséről is intézkedtek. Lapunknak aneszteziológusok úgy vélték, mindez nagyon jó, csakhogy egyelőre még mindig védőeszközök nélkül kénytelenek dolgozni. Ami azért óriási veszélyforrás, mert – mint mondták – mind gyakrabban derül ki utólag, hogy a pácienseik közül valaki koronavírus fertőzött. Ezt alátámasztani látszik az is: több fővárosi kórházban is kerültek csoportosan karanténba intenzíves szakorvosok. Ez pedig azt jelenti, hogy ők egy időre kiesnek a rendszerből miközben éppen ők azok, akik képesek a legsúlyosabb eseteknél a lélegeztetőgépek mellett dolgozni. Lapunknak egyikük azt is elmondta, hogy egy-egy aneszteziológus legfeljebb három-négy gépet képes felügyelni, de ha bármelyik ilyen betegnél beavatkozásra van szükség, akkor oda már személyre szóló figyelemre van szükség. Egyelőre tisztázatlan az is, hogy van-e megfelelő kapacitás ennyi gépkarbantartására, sterilizálására, a bennük lévő szűrők cseréjére. A Magyar Orvosi Kamara komplett javaslatcsokrot fogalmazott meg a járvány fékezésére. Indítványozzák a vendéglátó és szórakozóhelyek, a színházak és kulturális intézmények, sportlétesítmények, templomok és az élelmiszert nem áruló üzletek bezárását. Szükségesnek ítélik a lakhelyelhagyás szigorú korlátozását, csak rendkívül indokolt esetben, a munkába járásra, bevásárlásra, egészségügyi szolgáltatások igénybevételére és a feltétlenül szükséges ügyintézésre szűkítsék azt. Javasolják továbbá, hogy jelöljenek ki olyan ellátóhelyeket, amelyek kizárólag légúti tünetekkel jelentkező betegeket látnak el. Így koncentrálható lenne a védőeszközök használata. Mint írták, a lázas és légúti panaszokkal jelentkező betegek részére meg kell teremteni a többi betegtől elkülönített ellátás lehetőségét, úgy, hogy az ilyen páciensek a várakozás és az ellátás alatt is legalább két méter távolságot tarthassanak egymástól. Az orvosi kamara szerint a tünetmentes karanténban lévőket nem az aktív kórházi ágyakon kellene megfigyelni. Újra hangsúlyozták, a védőfelszerelés szükségességét. Szerintük egyetlen egészségügyi dolgozó sem dolgozhat megfelelő védelmet nyújtó védőfelszerelés nélkül, a védőruhákat minden ellátó számára központilag biztosítani kell. A kamara ellenzi a 65 év feletti egészségügyi dolgozók mozgósítását és bevonását az ellátásba. Ezzel ugyanis szerintük épp a legrosszabb prognózisú csoportot tennénk ki a legnagyobb kockázatnak. Azt is javasolták, hogy a kezelőorvos által indokoltnak tartott esetben biztosítsák a koronavírus-teszt elvégzésének lehetőségét. Határozottan kérték, hogy a szűrővizsgálatokat a közvetlen kontaktusban lévő személyek esetében is minden esetben végezzék el.