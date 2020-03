A Ford kényszerszabadságra küldi főbb európai gyárainak dolgozóit

Már licitálnak a krumplira a kereskedők a nagybani piacon, hiába keresik a lisztet napok óta a vásárlók a boltok polcain, eltűnhet a külföldi áruk egy része, és ez még csak a kezdet - figyelmeztetnek a boltosok.

A burgonya a nagybani piacon úgy kel el a kereskedők között, hogy licitálnak rá, hogy ki viszi el több pénzért - osztotta meg friss értesülését Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke az ATV nézőivel. Más forrásokból származó értesülésünk szerint a nagybanin a krumpliár a héten másfélszeresére nőtt és az információt adó kereskedő úgy látja a drágulás nem áll meg. Számítani kell arra is, hogy a karantén alatt levő országokból, főként Olaszországból származó zöldségek a nehézkes szállítás miatt akadozva érkeznek majd, s ez is áruhiányt okozhat. A boltokban pedig dúl a karácsonyi forgalom, az eddig bizonytalankodók is a megszokott mennyiség két háromszorosát teszik a kocsiba, legyen szó bármiről. A koronavírus-járvány miatt már a múlt héten elindult felhalmozási láz - ezt mindenki láthatta aki betért egy-egy nagyobb áruházba. Azt is érzékelhették, hogy számos helyen a liszt, az olaj, a száraztészták lettek a kurrens cikkek, amelyek megszerzéséhez igencsak korán kell kelni. Ugyanis az üzlete többségében például már délelőtt elfogy a liszt, ha egyáltalán került ki éjszaka a napközben is üresen álló polcokra. A kereskedők nem szívesen, de elismerik, már létező dolog az átmeneti áruhiány. A lisztnél maradva, a hiányjelenség következménye, hogy sokan pánikszerűen akár 5-10 kilót is vásárolnak, de akad, aki némi túlzással már ipari mennyiséget, 20-30 kilót is hazavinne. Így nem csoda, hogy míg korábban átlagosan havonta 10-12 ezer tonna csomagolt liszt fogyott az üzletekben, becslések szerint csak az elmúlt két hétben ennyit adtak el . A magyar malomipar kihasználtsága átlagosan 60 százalékos, de a felvásárlási láz miatt már egyre több olyan malom akad, ahol a kapacitás 100 százalékát kihasználva őrölik a gabonát – nyilatkozta a Népszavának Pótsa Zsófia. A Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (MGTSZ) főtitkára. A malomipar évente összesen mintegy 950 ezer tonna lisztet gyárt. Ebből átlagosan nagyjából 100-120 ezer tonnát csomagolnak a kiskereskedelem számára, és ennyi jut el a polcokra, a fogyasztókhoz. A mennyiséggel tehát úgy tűnik nincs gond. Annál is kevésbé várható liszthiány, mert az egyik legjelentősebb exportpiacra keddtől leállt a kiszállítás és egyelőre nem lehet tudni, mikor indul újra az export. Ettől függetlenül is a hazai malomipar az átlagos mennyiség kétszeresét is képes lenne feldolgozni, de míg korábban csupán 4-5 malom gyártott csomagolt lisztet a kiskereskedelemnek, most többen jelentkeztek ilyen termékekkel a piacon. Átmenetileg emiatt gyorsabban fogynak az üzletek készletei, mint ahogy az utánpótlás érkezik. Legföljebb 1-2 napig tűnhet el néhány nagyobb forgalmú üzletből a liszt - véli a főtitkár. A szakember hozzátette, a kereslet ugrásszerű növekedése sem okozott áremelkedést. Az év első két hónapjában összességében nagyjából 5 százalékkal drágult a liszt, de ennek még nem sok köze volt a koronavírus-járványhoz. Pótsa Zsófia úgy vélte, a malomipar lisztárai az elkövetkező időszakban is inkább csak stagnálni fog. A korszerű berendezésekkel működő malmokban a dolgozók nem érintkeznek sem a gabonával, sem a késztermékekkel. Ráadásul megfelelő védőruhában végzik a munkájukat, így kizárt, hogy bármilyen szennyeződés, fertőzés érje a búzát, a lisztet – tette hozzá Pótsa Zsófia.