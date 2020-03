Extra fizetett szabadnapokat javasol a vegyipari szakszervezet

Legkésőbb jövő hétfőtől az összes hazai autógyárban megszakítják a munkát.

A koronavírus járvány terjedésének növekvő kockázata miatt munkatársaink egészségének és biztonságának védelme érdekében a Magyar Suzuki Zrt. vezetése 2020. március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött – közölte szerda délelőtt az esztergomi gyár. A Magyar Suzuki Zrt. folyamatosan elemzi, és értékeli a helyzetet, illetve minden további változásról haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket. Bízunk benne, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy vállalatunk a lehető leghamarabb visszaállhasson a korábban megszokott működésre – olvasható a közleményben. A szerda délelőtti bejelentéssel a Magyra Suzuki Zrt. csatlakozott a győri Audi, és szentgotthárdi Opel motorgyárhoz, amelyek kedden jelentették be , hogy jövő hétfőtől leállítják a termelést. A kecskeméti Mercedes gyár is megszakítja előreláthatóalg két hétre a munkát legkésőbb jövő hétfőtől - közölte lapunkkal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mint írták: az egyre súlyosbodó COVID-19 koronavírus világjárvány miatt kedden a Daimler is azt a döntést hozta, hogy egyelőre két hétre megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén, illetve a munkát egyes adminisztratív területeken. A konszern ebben a tekintetben a nemzetközi, regionális és lokális hivatalok ajánlásai szerint jár el. Ez a megszakítás a Daimler európai autó-, kisteherautó- és haszongépjármű-gyáraira vonatkozik, és ezen a héten megkezdődik. A most meghozott intézkedések esetleges meghosszabbítása a helyzet további alakulásától függ. Mindenhol, ahol a működést továbbra is kötelező fenntartani, a Daimler megteszi a megfelelő lépéseket a munkatársak megfelelő védelme érdekében. Ez a döntés a kecskeméti Mercedes-Benz gyárat is érinti, amely legkésőbb hétfőtől, előre láthatólag két hétre megszakítja a munkát. Mindezekkel az intézkedésekkel a kecskeméti gyár megteszi a szükséges lépéseket munkatársai védelme érdekében, hogy megelőzze a fertőzést és visszaszorítsa a járvány továbbterjedését - fogalmazott a vállalat. Azon munkavállalóink, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi, hétfő óta home office-ban dolgoznak. Azon kollégák, akiknél az otthoni munkavégzés nem megoldható, viszont a gyermekük felügyelete miatt mégis otthon kell maradniuk, erre a hétre szabadságot vehettek igénybe. A termelés megszakítása idejére munkatársainknál egyrészt a kollektív szerződésnek megfelelően bevezetett munkaidőkeretet alkalmazzuk, illetve ezen időszak egy részében számukra kollektív szabadságot rendelünk el. Így biztosítjuk ebben az időszakban is a kecskeméti gyár munkatársainak fizetését - írta kérdéseinkre a vállalat.