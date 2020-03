Újabb autóipari gyár áll le a koronavírus miatt

Az összes adós – a vállalatok és a lakosság - számára hiteltörlesztési moratóriumot jelentett be Orbán Viktor. A turizmusban és a sportban nem kell munkáltatói járulékot fizetni.

Ezt az összeget átvállalhatja az állam vagy a bankok. Utóbbi esetben kérdés, hogy az így keletkezett veszteség milyen hatással lesz most és később a hitelezésre. Ha viszont az így felgyűlt többletköltséget az ügyfélnek kell megfizetnie végül, akkor nem érdemes élni a szüneteltetéssel, ha egyébként megoldható a törlesztés – hívták fel a figyelmet. Az olcsó gyorskölcsönök kapcsán pedig az a kérdés vetődik fel: milyen hitelösszeg és mekkora futamidővel lenne elérhető ilyen olcsón – jelezte a Bank360. Ezen kérdések megválaszolására feltehetőleg még várni kell, Orbán Viktor szerint a tegnapi bejelentésekkel kapcsolatos részletszabályok csak ma jelennek majd meg. A miniszterelnök arról is beszélt: több szektor – a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások, a taxizás - már most súlyos gondokkal küzd. Így ezekben az ágazatokban – egyelőre június 30-ig – a munkáltatói járulékfizetési-kötelezettséget teljes egészében elengedik, és a munkavállalók járuléka is csökken. Nyugdíjjárulékot nem, egészségügyi járulékból pedig csak a törvényi minimumot kell fizetni (kérdés, ez mekkora segítség, hiszen ezekben az ágazatokban sokan minimálbéren vannak bejelentve vagy vállalkozói szerződéssel dolgoznak). A felsorolt ágazatokban a helyiségbérleti-szerződéseket nem lehet felmondani, nem lehet a bérleti díjat megemelni. A KATA szerint adózó taxisok átalányadóját is elengedik június 30-ig, és szintén eddig az időpontig nem kell fizetni a vendéglátósoknak és a szállodásoknak turizmusfejlesztési hozzájárulást sem. Utóbbiaknál egyébként már olyan mértékig visszaestek a foglalások, hogy. A lépést hamarosan a vidéki hotelek is követhetik, hiszen ott sincs már túl sok vendég. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint ebben a helyzetben a munkaadók - rövidített munkaidővel, átcsoportosítással, csökkentett fizetésekkel - igyekeznek megvédeni dolgozóikat, hogy elegendő ember legyen majd az újranyitáshoz. Erre azonban még a legoptimistább várakozások szerint is hónapok múlva kerülhet csak sor, így biztosan lesznek olyanok, akiket elküldenek – mondta lapunknak.