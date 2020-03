Csaknem 1,2 milliárdért vásárolhat határőr-terepjárókat a rendőrség

Elfogytak a kilométeres sorok, de újra lehetnek, ha a szerb és török vendégmunkások hazaindulnak.

Helyreállt a rend az osztrák-magyar határon - jelentette be csütörtök délután Karl Nehammer néppárti belügyminiszter. A magyar kormánnyal folytatott intenzív tárgyalásokat követően Magyarország 21 órától reggel 5 óráig ismét biztosítja a humanitárius folyosót, hogy lehetővé tegye az áthaladást - jelentette be Nehammer. A belügyminiszter nyomatékosan kérte ugyanakkor a szerb vendégmunkásokat, hogy ne induljanak útnak, Szerbia ugyanis közölte, hogy egyetemesen lezárja határait. "Semmi értelme, hogy belépjenek Magyarországra, mivel úgysem engedik be őket Szerbiába" - szögezte le. Hozzátette ugyanakkor, hogy folyamatosan tárgyalnak a szerb kormánnyal a helyzet megoldása érdekében. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy újabb forgalmi dugók alakulhatnak ki, és az veszélyes is lehet. Szerbiában egyébként 20 órától reggel 5 óráig kijárási tilalom is érvényben van. A tárcavezető a török vendégmunkások figyelmét is felhívta arra, hogy ne keljenek útra, mivel Törökország az új típusú koronavírus-járvány miatt szintén lezárta határait. Nehammer arról is említést tett, hogy a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtérre a nap folyamán 52 járat érkezik; részben különjáratok, amelyek a külföldön lévő osztrák állampolgárokat szállítják haza Ausztriába.