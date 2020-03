85-re nőtt a magyarországi fertőzöttek száma

Magyarok is hozzáláttak a koronavírus elleni gyógyszer fejlesztéséhez. Az ELTE vezetésével létrejött konzorciumban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutatóközpontjának kutatói, a Richter Gedeon Nyrt. és az ImmunoGenes Kft. dolgoznak együtt az új orvosságon. A részletekről a projekt vezetőjét, Kacskovics Imre professzort, az ELTE TTK dékánját, az Immunológiai Tanszék vezetőjét kérdeztük.

Mire lesz jó az új szer?

A betegség megelőzésére kezelni lehet vele az egészségügyi dolgozókat, a beteg embereket pedig meggyógyíthatja vagy jelentősen mérsékelheti a betegség súlyosságát. Ez egy oltás lesz?

Nem oltás, hanem egy intravénás infúzió. Ha sikerül megvalósítani azt, amiről most gondolkodunk, akkor a készítmény a fertőzött betegek szervezetében semlegesíti a vírust és elpusztítja a vírusfertőzött sejteket. Azaz sokkal kevesebb lesz a vírusok száma, csökken a betegség súlyossága is. Az új molekula hosszan marad a szervezetben, és így akár 3-4 hétig is megvédhet bárkit a fertőzéstől. Amíg nincs védőoltás, addig ez az infúzió segítheti a megelőzést is. A már létező vírusellenes gyógyszerek nem jók a koronavírus ellen?

Egyelőre nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy hatóanyag az új vírus ellen. Egy szer van, ezt a Gilead nevű amerikai cég próbálja forgalmazni. A készítmény, a Rendesivir, de még ez is kísérleti fázisban van. Erről azt feltételezik, hogy gátolja a vírus szaporodását. A szert eredetileg az ebola- és a marburg vírusfertőzések kezelésére fejlesztették, de közben kiderült róla, hogy más egyszálú RNS-vírusok, köztük a koronavírusok ellen (ideértve a MERS- és SARS-vírusokat) is mutat antivirális hatást. Korábban azt nyilatkozta, hogy izolálni fogják a vírust. Miért nem kérték el azokból az országoktól, ahol ez már megtörtént vagy WHO-tól? Kértük, a PTE kutatói a vírustörzset már megrendelték egy európai hálózaton keresztül. Ehhez egy komoly kutatási tervet kellett leadniuk, ám közben a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa, Kiss Zoltán vezetésével izolálták itthon is. Együtt dolgozunk Jakab Ferenccel, aki a Pécsi Egyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Laboratóriumának a vezetője, ő megkapja a hazai izolált vírust. A vírus izolálása azt jelenti, hogy egy beteg mintájából sikerül a vírust kinyerni úgy, hogy az szaporítható is. Bármilyen gyógyszert, gyógyhatású anyagot értelemszerűen élő, fertőzőképes víruson kell tesztelni, hogy mérhető legyen az új molekulának milyen hatása van rá. Mennyire lesz megterhelő ez az új gyógyszer a szervezetnek?

Miután még ez a gyógyszer nem létezik, még senki nem állította elő, így semmit nem tudunk erről. A jó hír az, hogy egy vérnyomáscsökkentéssel kapcsolatos kutatásban kísérleti fázisban létezik ennek a molekulának egy nagyon hasonló formája, és az nem okoz jelentős mellékhatást. Mi azt reméljük, hogy másfél év múlva lehetőleg eljutunk a klinikai vizsgálatokig. E fehérje terápiás alkalmazhatóságát majd akár többéves klinikai vizsgálatokkal lehet igazolni. Most ott tartunk, hogy összeállt a konzorcium, elkezdtünk gondolkodni, megrendelni a reagenseket. Kaptunk induló tőkét, 300 millió forintot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól azzal, hogy ha a járványhelyzet nem mérséklődik és jók az eredményeink, támogatják a folytatást is.