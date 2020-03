Járvány idején is segíthet a mozgás

A napi rendszeres mozgásról még a koronavírus-fertőzés által fokozott veszélynek kitett légúti és tüdőbetegségben szenvedőknek sem kell lemondaniuk.

A tüdő- és légúti betegségekben, például COPD-ben, krónikus obstruktív légúti betegségben szenvedők esetében fokozott óvatosságra van szükség, mert az alapbetegségük miatt a koronavírus-fertőzés rizikócsoportjaiba tartoznak, de a napi rendszeres mozgásról nekik sem célszerű lemondani, mert inaktív életmód esetén az állapotuk rosszabbodhat – figyelmeztetett Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

Ahogyan azt korábban, a Respiratology folyóiratban közölt kutatás is megerősítette, a mérséklet fizikai aktivitás javíthat a COPD-sek állapotán. A légzési izmok és a vázizmok izomfunkciójának javítása a betegek terhelhetőségét, aktivitását fokozza, ezáltal a beteg életminősége javul fizikailag és pszichésen is. A kedvező eredmények eléréséhez napi rendszerességgel, 3-8 kilométernyit kellene sétálni.

A szakorvos azonban hangsúlyozta, hogy a betegek terhelhetősége egyéni, ezért a fizikai aktivitás mértékét személyre szabottan kell meghatározni. Fontos, hogy csak jól beállított kezelés mellett kezdjenek mozogni, az első lépés tehát a tüdőgyógyásszal történő konzultáció. Erre a mostani helyzetben a személyes találkozó nélküli, online konzultáció alkalmas. A járvány időszakában egyébként is fontos az orvossal való kapcsolattartás, mert sok kérdés felmerülhet, és elegendő mennyiségű gyógyszerre és oxigénre is szükség lehet.

Ne akarjunk azonnal sokat gyalogolni, a terhelés fokozatos emelése nagyon fontos – mondta a tüdőgyógyász. Kerüljük a tömeget és a zárt helyeket. Ha van lehetőségünk otthon mozogni – például elliptikus tréner, futópad vagy szobakerékpár segítségével – akkor érdemes azt választani. Jó időben lehetünk a friss levegőn, ha meg tudjuk oldani, hogy elkerüljük a tömeget, és erdőben teszünk egy sétát. Gyógytornásszal konzultálva is kérhetünk személyre szabott tornagyakorlatokat, amelyek nem túl megterhelőek, de átmozgatják az egész testet és légzőgyakorlatokat is tartalmaznak.

Az internet mozgásra is számos lehetőséget kínál mozgásra. Több videós anyagot is találhatunk, akár olyan gyakorlatokat is, amelyeket székben ülve tudunk elvégezni. Ha visszajön a hideg, vagy esős idő esetén a szobában, nyitott ablak (ha jó levegőjű utcára néz) mellett végzett légzőtorna, szobakerékpár is jó megoldás. Ha a mozgás elkezdésekor a tünetek erősödnek, intenzív köhögés, nehézlégzés lép fel, akkor hagyjuk abba a mozgást és kérjük orvos tanácsát a továbbiakkal kapcsolatban – hangsúlyozta Hidvégi Edit.

A mozgás segíthet átvészelni a bezártságot

Az előttünk álló időszak végét még nem látjuk, lehet, hogy akár hetekig, hónapokig is eltart az izoláció. A hosszan tartó bezártság depressziót és szorongást okozhat, amely rendszeres, napirendbe iktatott mozgás segítségével csökkenthető.