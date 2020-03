A koronavírusos szegedi rektor szerint a legszigorúbb egészségügyi protokoll alapján végezte a munkáját

Az országos tisztifőorvos megerősítette a hírt, hogy a szegedi rektor is fertőzött.

Eddig hat koronavírussal fertőzött ember halt meg Magyarországon, mindannyian idősek voltak - jelentette be az operatív törzs vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján. Szlávik János főorvos elmondta, hogy heten vannak a Szent László Kórházban intenzíven osztályán. Az elhunyt embereknek más betegsége is volt a fertőzés mellett. Közölte, hogy a betegek több mint fele enyhe tünetekkel rendelkezik. Körülbelül 20 százalékban néhány napos köhögés után erősebb láz, gyengeség jelentkezik, ekkor a betegség súlyosabb stádiumba vált át. Általában ezek a betegek kerülnek intenzív osztályra.

Van olyan beteg, aki két hete van intenzív osztályon, lélegeztetőgépen.

Eddig 16 embert nyilvánítottak gyógyultnak. Nem feltétlenül csak a fiatalok gyógyulnak meg. Üdvözölte az otthoni ápolást. Akinek enyhe tünete van, azok otthon várhatják meg a gyógyulást, ami általában két hétig tart. Az intenzív osztályon lévő betegek átlagéletkora 65 év. Hangsúlyozta, hogy az idősek vannak a legnagyobb veszélyben. A gyerekeknél nagyon ritka a súlyos lefolyás, enyhe tünetek mellett nem is mindig derül ki a fertőzés ténye náluk. Leszögezte, hogy az idős embereknek most mindenképpen otthon kellene maradniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő napokban még több megbetegedéssel kell számolni. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy napról napra emelkedik a fertőzöttek száma, egyre inkább haladunk a tömeges megbetegedések felé. Felhívta a figyelmet arra, hogy bárki vírushordozóvá válhat, bárki fertőzhet. Azt a nehezen értelmezhető kijelentést tette az országos tisztifőorvos, hogy az idősek viszont nem fertőznek, de ő esetükben nagyon súlyos szövődményekkel járhat a betegség. Azt mi tesszük hozzá, hogy egyelőre nem világos, ez nyelvbotlás volt-e a részéről, vagy tudományosan bizonyított tény, hogy egy bizonyos életkor felett megszűnnek az emberek vírushordozóvá válni. Az ország minden területéről egyenletesen regisztráltak fertőző eseteket. Ha betartjuk a járványügyi szabályokat, esélyünk van arra, hogy kisebb számú betegséggel megússzuk a járványt. Hangsúlyozottan kérte ő is az időseket, hogy maradjanak otthon. Az otthoni karanténról elmondta, hogy sokan tartózkodnak otthon. Olyanok is, akik pozitívnak bizonyultak, de enyhe tüneteik vannak. Azok is, aki külföldről hazaérve hatósági karanténban vannak, illetve azok is, akik külföldi hazatérésüket követően önként vállalták azt.

- Az otthoni karantén azt jelenti, hogy nem hagyja el az otthonát, rövid időre sem. Nem ugrik le a boltba, nem vásárol, mert bármilyen rövid kontaktus fertőzési lehetőséget jelent – mondta Müller Cecília.

Kérte, hogy a betegek még otthon is lehetőleg különítsék el magukat családtagjaiktól. Fertőtlenítsék a fürdőt és a vécét, és lehetőleg használjanak saját tisztálkodási szereket. Hipó helyettesítésére vírusölő tisztítószereket javasolt. Ismét hangsúlyozta a kézmosás jelentőségét, és a higiénés szabályok betartását. Lakatos Tibor elmondta, hogy a személy- és teherforgalom akadozik a határon. Az ezredes közölte, hogy az üzletek szabályszegése miatt 24 büntetést szabtak ki, 84 emberrel szemben tettek szabálysértési feljelentést. A lejáró okmányokat, diákigazolványokat most nem kell külön meghosszabbítani. Kijelentette, hogy ezzel viszont nem a diákok utazási kedvét akarják jelenleg erősíteni. Több száz kérdést kaptak szerkesztőségektől Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondása szerint, ezért a kérdésekre csoportosítva válaszoltak.

Müller Cecília közölte, hogy nincs gócpont az országban, mindenhol egyenletesen eloszlik a betegek száma.