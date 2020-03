Baltával, vasvillával és betontömbbel támadt az encsi rendőrökre négy férfi

Egyikük azt is állította, hogy koronavírusos, amikor a rendőrök elő akarták őt állítani.

A bíróság álláspontja szerint megalapozottan lehet tartani attól, hogy a négy gyanúsított megszökne, elrejtőzne, továbbá hárman büntetett előéletűek. Egyikük büntetlen előéletű, azonban más szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás folyik ellene. A nyomozási bíró szerint azért is indokolt mind a négy gyanúsított esetében a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása, mivel megalapozottan feltehető, hogy a bizonyítást veszélyeztetnék, így különösen a kihallgatandó tanúkat, családtagokat megfélemlítenék, jogellenesen befolyásolnák, továbbá megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén újabb bűncselekményt követnének el. Az intézkedésnél a 25 éves gyanúsított a rendőröknek azt állította, hogy koronavírussal fertőződött. Elmondása szerint ezzel az volt a célja, hogy elkerülje az előállítást. A bíróság a letartóztatásról szóló végzésében rámutatott, hogy a gyanúsítottak tisztában voltak azzal, hogy a kormány 2020. március 11-én az ország területére vészhelyzetet hirdetett ki. Ezen helyzetben különösen fontos, hogy az állampolgárok a hatóságok, így különösen a rendőrség utasításait fegyelmezetten tartsák be, annak tegyenek eleget. A végzés ellen a gyanúsítottak és a jelen lévő védők fellebbezést jelentettek be, így az nem végleges. (Az Index nyomán.)