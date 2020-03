Vadul spórolnak a védőmaszkokkal az onkológiai intézetben

Már alig maradt ország bolygónkon, ahonnan ne jelentettek volna megbetegedéseket.

Spanyolországban továbbra is rendkívül drámai a helyzet, az országban naponta már többen fertőződnek meg a vírussal, mit Itáliában, s a halálozások napi száma is megközelíti az olasz adatot. Egyetlen nap alatt 514-en vesztették életüket a járvány következtében, ezzel 2800-ra nőtt a halottak száma, a megbetegedéseké pedig 40 ezer, illetve kedden újabb 6500 fertőzésről számoltak be. A Twitteren olyan spanyol kórházban készült felvételek bukkantak fel, amilyeneket másfél hónapja a kínai Vuhanból láthattunk: nincs elég ágy, a földön fekszenek megbetegedettek, a háttérből köhögés zaja hallatszik. A fertőzés gócpontja Madrid és Katalónia. Az országban nagyon aggódnak az idősekért. Margarita Robles védelmi miniszter elmondta, a kényszerűségből magukra hagyott idősek magányosan halnak meg otthonukban. Olaszországban az emberek ki vannak éhezve a jó hírekre. Kezdetben „balkonbulikkal” próbáltak úrrá lenni a helyzeten, de mostanra már ettől is a kedvük. 60 millió olasz került vesztegzár alá. Ugyanakkor reményt ad, hogy már sorban harmadik nap folyamatosan csökkent a megbetegedések száma, kedden 3612 új fertőzésről számoltak be. A halálos áldozatok száma azonban továbbra is igen magas: 743-an vesztették életüket egyetlen nap alatt. Félő, a járvány megfékezhetetlenné válik, ha olyan országokban is elterjed, ahol az egészségügyi ellátás alacsony színvonalú. Indiában Narendra Modi miniszterelnök helyi idő szerint kedd éjféltől három hétre elrendelte az 1,3 milliárd lakosú ország teljes leállását. Az országban eddig valamivel több mint 550 megbetegedést regisztráltak, s 10 személy vesztette életét, de kevés tesztet végeztek. Több indiai állam már az elmúlt napokban szigorú intézkedéseket vezetett be. Kedden a rendőrség a koronavírusra hivatkozva oszlatott fel a muzulmánokat diszkrimináló állampolgársági törvény elleni tüntetést. Szerda délben világméretű imádságot tervez Ferenc pápa. Twitter-oldalán arra kérte az embereket (nem csak a katolikusokat, hanem mindenkit), fohászkodjanak a „Magasságos Mindenható Istenhez” a járvány megfékezéséért. Kezdeményezésének részleteiről már múlt vasárnap is beszélt, az Úrangyala imádság során. „Kérek tehát mindenkit, hogy egyrészt mindennap többször is imádkozza el a miatyánkot, március 25-én, szerdán délben viszont közösen, mindnyájan együtt imádkozzuk.” – mondta akkor. A mai nap a katolikus egyházban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A pápa pénteken rendkívüli Urbi et orbi áldást oszt. Greta Thunberg svéd klímaaktivista az Instagramon arról számolt be, igen nagy valószínűség szerint őt is megfertőzte a koronavírus. A svéd fővárosba, Stockholmba való két héttel ezelőtti visszatérése óta önkéntes karanténban van, s azokat a szimptómákat tapasztalta magán, amiket a koronavírus idézhet elő.