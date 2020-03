Harmadannyian merészkedünk ki az utcára, mint a járvány előtt

A magyar lakosság komolyan vette a kérést, és otthon maradt, sokan viszont szabadulnak a karanténból – derült ki az operatív törzs beszámolójából.

Az elmúlt 24 órában nem történt új, a koronavírussal összefüggő haláleset Magyarországon – mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Müller hangsúlyozta, köszöni az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, hiszen már nem csak a Dél-pesti Centrum kórházban, de a vidéken kijelölt kórházakban is egyre több a koronavírusos eset. Sokan jönnek be a kórházba később igazolt fertőzéssel, de sok a magát betegnek gondoló, magán a vírus tüneteit – köhögés, láz, torokfájás, izomgyengeség – észlelő személy is. Nekik azt üzente Müller Cecília, hogy

aki betegnek hiszi magát, az kórházlátogatás helyett maradjon otthon, és kövesse a hivatalos protokollt: hívja fel háziorvosát, aki egy járványügyi szakember segítségével eldönti komoly-e az eset – majd mentőt küld a címre.

A tisztifőorvos szerint a háziorvos értesítése oldhatja az egyéni szorongást is, nem kell otthon kétségek között ülnünk – és ami ennél fontosabb, az otthonmaradással csökkenthetjük a személyes kontaktokat is, ha később tényleg betegnek bizonyulunk.

A sajtótájékoztatón Müller némileg változtatott azon a Facebookon reklámozott hivatalos állásponton is, hogy ne viseljen maszkot, aki nem beteg . Szerinte nagy a káosz a sajtóval ezzel kapcsolatban, ám egészségügyi maszkokra

elsősorban a frontvonalban dolgozó ápolóknak, orvosoknak,

az igazolt fertőzötteknek van szüksége,

és azoknak, akik otthon ápolnak betegeket.

Akinek biztonságérzetet ad a kereskedelemben megvásárolható maszkok viselése, az hordjon ilyet, de ezt is ésszel kell: ne nyúlkáljunk folyton arcunkhoz a védőmaszkot igazgatva, mert ezzel magunkat fertőzzük. A maszk nem nyújt teljes védelmet, viselésük pedig a biztonság hamis illúzióját nyújtja, ami káros is lehet – vélte a tisztifőorvos. Ha pedig levennénk, akkor előbb a kesztyűtől szabaduljunk meg, és csak aztán a maszktól, dobjuk ki, és csak utána mossunk kezet – mondta Müller, aki az egyéni védőtáv és a kézmosás fontosságára is figyelmeztetett. Hozzátette, a sebészi maszk megfelelő védelem azoknak az ápolóknak, akik nem kerülnek szorosabb kapcsolatba fertőzöttekkel.

Müller továbbra sem akart konkrétabb választ adni a területi elosztást firtató újságírói kérdésere: a felvetésre, hogy hol vannak itthon fertőzési gócpontok, azt mondta, a sűrűbben lakott területeken több is a fertőzött. A tényleges fertőzöttek számáról – mint fogalmazott – csak irodalmi adatok vannak, és utóbbiak száma a többszöröse az igazoltakénak.

A felvetésre, hogy a kórházak és az egészségügy járványüzemmódja sok akkut beteg állapotromlását okozhatja, Müller Cecília azt mondta, az akkut eseteket továbbra is ellátják az egészségügyi intézmények.

Lakatos Tibor rendőrezredes bejelentése szerint eddig több mint 4400, külföldről visszatérő magyar állampolgár került hatósági házi karanténba, egyre többen hagyhatják el viszont otthonukat, hiszen fokozatosan lejár a két hetes karanténidőszak. Idáig 177 esetben tettek feljelentést, és 28 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a karanténszabályok megszegése miatt. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az állampolgárok is képesek voltak az önkorlátozásra, változtattak életmódjukon – mondta Lakatos. Újságírói kérdésre elárulta:

a közutak, közterületek forgalma 70 százalékkal esett vissza a járvány előtti időszakhoz képest.

Az ezredes szerint az is tervszerű, hogy honvédelmi egységek jelennek meg a Tesco-üzletekben; így tudnak segíteni, ha fennakadás van az áruszállításban, ott vannak mindenütt, ahol létfontosságú üzem működik. Arról is kérdezték, hogy a fitnesztermek miért maradhatnak nyitva délután háromig; a felvetés logikus, hiszen edzés közben az emberek közel kerülnek egymáshoz, de Lakatos szerint ezen a területen nincs szükség korlátozásra.