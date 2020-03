27 tonna védőfelszerelés, hárommillió maszk érkezését jelentette be Szijjártó

A lakosságarányos fertőzöttség alapján például San Marinóban a legrosszabb a helyzet.

Ijesztő számok érkeznek a világból: a szombat délelőtti adatok szerint elérte a 600 ezret a fertőzöttek száma, több mint 27 ezren meghaltak a járványban, ugyanakkor már majdnem 134 ezer beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A legtöbb fertőzést az Egyesült Államokban diagnosztizálták, majdnem 105 ezret, a második helyen Olaszország áll 86,5 ezer fertőzöttel, Kína már csak a harmadik a maga 81 ezer diagnosztizált esetével. A járvány halálos áldozatainak számát tekintve változik a sorrend. A szomorú lista élén Olaszország áll 9100 halottal, a második Spanyolországban 5100-an, a harmadik Kínában pedig 3295-en haltak meg. A halálozási arány (azaz hogy hogyan viszonyul az elhunytak száma a felderített fertőzöttekéhez) Olaszországban a legrosszabb, 10,5 százalékos, több mint minden 10. beteget megöl a vírus. Ez rosszabb az iráni 7,35 százaléknál, persze az onnan érkező adatokban erősen kételkednek a szakemberek. Kínában valamivel a 4,5 százalékos világátlag alatt van a mortalitás, az USA-ban ugyanakkor csak 1,67 százalék, a majdnem 50 ezer beteget jelentő Németországban pedig mindössze 0,7. (És persze vannak olyan országok, ahonnan még nem jelentettek halálos áldozatot, de ott a betegek száma is meglehetősen alacsony.) Magyarországon a 343 felderített fertőzésre jutó 11 haláleset 3,21 százalékot jelent. Érdekes dolgok jönnek ki, ha a lakosságarányos fertőzésszámot vizsgáljuk, azaz hogy az egyes országokban, térségekben hány megbetegedés jut egymillió lakosra. Ebben az összevetésben a miniállamok értelemszerűen rosszul állnak, hiszen néhány beteggel is igen rossz mutató jön ki. Az Olaszországba, azon belül is az erősen fertőzöttek közé tartozó Emilia Romagna tartományba beékelődött San Marinóban például 6677 a szám (a 33 400 lakosból 223-an megfertőződtek), Andorrában 3470, a Feröer-szigeteken 2922, Izlandon 2444. (Magyarországon egyébként mindössze 36.) De nem csak a kevés lakosú országokban találkozhatunk kiugró számokkal. Olaszországban például 1431 a mutató, de az országon belül a 10 milliós Lombardiában 3715, míg például Calabriában 253, Szicíliában pedig 249. Az Egyesült Államokban a mutató 320, de csak New Yorkban 2359. Kínában mindössze 59 a szám, a járvány kiindulópontjában, az 58 milliós Hupej tartományban viszont 1159. A tartomány központjából, Vuhanból nincsenek ilyen adatok, de feltételezhetjük hogy még ennél is jóval nagyobb lenne a szám.