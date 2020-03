Szakszervezetek, civilek kérik a kormányt: ne vezessék be idén az új Nemzeti alaptantervet

A felkészülésre nincs elég idő, a koronavírus-járvány miatt elrendelt digitális munkarendre való átállás elvonja az energiát.

Felhívták a figyelmet arra is, az új NAT-hoz még nem készültek el a tankönyvek, azokat látatlanban kellene megrendelni , és ez már önmagában egy olyan feszültségpont, melyet egyetlen intézkedéssel, az alaptanterv bevezetésének elhalasztásával lehetne enyhíteni. Nagy átalakítások zajlanak a szakképzésben is, a levél aláírói ezek átmeneti felfüggesztését kérik. Különösen aggályosnak és feszültségkeltőnek tartják 30 ezer ember munkajogi helyzetének átalakítását () egy olyan időszakban, amikor egyébként is rendkívüli munkajogi intézkedések szükségesek. Ugyanakkor az új ösztöndíjrendszer bevezetését, illetve a kerettantervektől való eltérés lehetőségét továbbra is támogathatónak tartják. Sürgető kérdés az érettségi és szakmai vizsgák ügye is – azt ugyanis továbbra sem lehet tudni, a járványügyi vészhelyzetben ezeket hogyan, s mikor fogják megtartani. A szakmai szervezetek szerint fogy az az idő, amin belül az érintetteknek konkrét tájékoztatást szükséges adni. A kormánytól azt kérik, az alternatív vizsgaidőpontok meghatározásába, a vizsgák esetleges újszerű lebonyolításának kidolgozásába feltétlenül vonják be a szakmai és érdekvédelmi szervezeteket és a diákság képviselőit. „Végezetül hadd emlékeztessük ezen levélen keresztül is a döntéshozókat és a magyar társadalom minden olyan tagját, akinek módjában áll másokon segíteni, hogy közösen tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a speciális nevelésű igényű, a nehéz sorsú családokban élő és a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekekért. Ők semmi esetre se maradjanak ellátás nélkül, lehetőleg számukra még a leginkább hátrányos helyzetű településeken is legyen biztosítva a távoktatás hatékony és reális formája, és értékelésük is igazodjék sajátos helyzetükhöz” – írták. A levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének, Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, valamint Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek küldték el.