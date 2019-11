Megszavazták az új szakképzési törvényt – A szülő kötelessége lesz, hogy 18 éves korig tanuljon a gyereke

A törvényjavaslat ellen szakmai szervezetek egész sora tiltakozott, a kormánypárti többséget ez (is) hidegen hagyta.

Az Országgyűlés 119 igen, 40 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett fogadta el kedden Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter törvényjavaslatát a szakképzésről, amely a 2011-ben elfogadott elődjét váltja fel – közölte az MTI. Ahogy arról a Népszava több alkalommal is beszámolt, az új szakképzési törvény ellen civil szakmai szervezetek és szakszervezetek is tiltakoztak, mindhiába. Érdekképviseleti oldalról az egyik leginkább kifogásolt elem, hogy a szakképzési intézményekben dolgozók elveszítik közalkalmazotti státuszukat , foglalkoztatásuk a Munka törvénykönyve alá kerül, így több jogi védettségtől elesnek és a rabszolgatörvényt is alkalmazni lehet rájuk. Legutóbb Hollik István KDNP-s képviselő– amit ugyancsak elfogadott a parlament – borzolta a kedélyeket: a törvényt azzal egészítették ki, hogy a szülőnek kell gondoskodnia arról, hogy gyermeke 18 éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig iskolába járjon – akkor is, ha már nem tanköteles (az Orbán-kormány 2012-ben 16 évre csökkentette a tankötelezettség korhatárát). Ha a szülő ennek nem tesz eleget, a gyerek után járó valamennyi támogatást elvehetik. Mindemellett átalakul a szakképzés, a képzések hossza, a szakképző intézmények megnevezése is: a 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz, az 5 éves technikum és a 3 éves szakképző iskola. A diákok a cégeknél a jövő tanévtől már munkaviszony keretében fognak részt venni a gyakorlaton.is, ami kétpilléres lesz: a mintegy 170 „alapszakmát” csak az iskolarendszerben, szakképző intézményekben lehet majd tanulni. A rövidebb idejű, adott célterületre fókuszáló speciális képzéseket – amelyek az alap szakképesítésekre is épülhetnek – pedig csak a felnőttképzés keretében. A Pedagógusok Szakszervezete november 30-raBudapesten, egyebek mellett a szakképzési rendszer egyeztetés és társadalmi vita nélküli átalakítása miatt.