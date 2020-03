Nehéz helyzetben a kisvállalkozások - Interjú Nagy Elekkel, a BKIK elnökével

Egy élelmes nyíregyházi kereskedőnél 4000 ezer forintért már előrendelhetők a Mol 2-2 literes kiszerelésű, koronavírus-irtó szerei.

Az LM Hungarolube Kft. nem sokat lacafacázott: a nyíregyházi kenőanyagkereskedő máris felvette online termékkínálatába a Mol almásfüzitői gyárából épphogy kikerülő, koronavírus-irtó Mol Hygi Fluid nevű bőr-, illetve Mol Hygi Flow Rapid elnevezésű, 2-2 literes kiszerelésű felületfertőtlenítőjét. Míg előbbiért bruttó 3990, utóbbiért 3790 forintot kér a társaság. Honlapjukon jelenleg előrendelést vesznek fel, a kiszállítást pedig április 7-e utánra ígérik. Mivel a társaság kis- és nagykereskedés is, az egy darabtól a nagyobb kiszerelésig egyaránt rendelhető mennyiség. A kiszállítási díj 1490 forint, de a termék elvileg nyíregyházi és miskolci telephelyükön személyesen is átvehető lesz. A jelek szerint a társaság szemfüles akcióját kevéssé egyeztette a nagypolitikával. A Mol ügyvezető igazgatója, Ratatics Péter az Operatív Törzs múlt hét szerdai sajtótájékoztatójának fő helyéről jelentette be, hogy eredetileg szélvédőmosó folyadékot előállító almásfüzitői gyártósorukról mostantól napi 50 ezer liter, koronavírus-irtásra alkalmas fertőtlenítőszer gördül le. Szavai szerint a termékből elsőként kiemelt, így egészségügyi vagy közműintézmények részesülnek, majd április közepétől elsőként a Mol töltőállomás-hálózatában lesz elérhető. Piaci forrásaink nem zárják ki, hogy a tényleges kiszállítás az LM Hungarolube esetében is áthúzódhat április második felére. Ráadásul, bár a cég több mint tíz éve a Mol disztribútora, értesülésünk szerint vele együtt számos más kereskedő is megkapta a jogot a termék jövőbeni értékesítésére. Ugyanakkor a Google az egyszerű internetes keresésre tegnap lapzártánkig kizárólag a nyíregyházi társaság mindenki számára nyitott, a két terméket egyszersmind "beárazó" ajánlatát dobta fel. Egyelőre még a Mol honlapján is csak a termékek leírását találtuk meg. Bár az árra nem vonatkoznak megkötések, úgy tudjuk, a Mol is nagyjából ennyit tervez kérni a termékeiért.



Március során a koronavírus-pánik begyűrűzésével párhuzamosan egyik pillanatról a másikra eltűntek a hazai polcokról a védekezéshez alapvetően szükségesnek nevezett eszközök, így az arcvédő maszk, a kézfertőtlenítő és a gumikesztyű. Bár naponta érkeznek ünnepélyes kormányhíradások az újabb és újabb nagyarányú nemzetközi szállítmányok fogadásáról, a boltokban ezek mindeddig nem jelentek meg. Tapasztalatunk szerint az egyszeri polgár számára talán csak az úgynevezett "kínai" boltok kínálnak némi esélyt, ahol viszont a kereslet-kínálat vastörvényei nyomán tegnap már akár 1500 forintot is elkértek a járvány előtt még 20-30 forintért adott, egyszer használatos arcmaszkért. Az 50 milliliteres alkoholos fertőtlenítőkrém ára 1000-1500 forint. A fél literesért akár 5-10 ezer forintot is elkérnek, ha található ilyen egyáltalán. A folyadék állagú alkoholos fertőtlenítő fél literjének ára a távol-keleti boltokban 2 ezer forint körül mozog. Ez a Mol-termékek 2 literes kiszerelésére vetítve kétszeres árnak számít. A hétvégén a Napi.hu is foglalkozott a témával. Az LM Hungarolube-ot kerestük, de eddig nem válaszoltak kérdéseinkre.