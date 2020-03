Elhalasztja a gyöngyöspatai per tárgyalását a Kúria a koronavírus miatt

Április 15-én tartották volna meg az elkülönítve tanított roma tanulók ügyében folytatott pert, de a járvány közbeszólt. A bíróság ettől még döntésképes.

Elhalasztja a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását. Korábban az ügyben eljáró tanács 2020. április 15-re tűzte ki a felülvizsgálati kérelem sajtónyilvános elbírálását - jelentette be a bírósági testület. Mint arról a Népszava több cikkben beszámolt, a Gyöngyöspatán éveken át elkülönítve tanított roma diákoknak jogerősen 99 millió forintos pénzbeli kártérítést ítéltek meg, ami nagyon nem tetszett a kormánynak. A másodfokú ítélet ellen felülvizsgálati kérelem érkezett a Kúriára, ami április közepén folytatta volna le a tárgyalást - de az élet, vagyis a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet közbeszólt.