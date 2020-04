Huszonhárom évet kapott a szlovák újságíró és menyasszonya gyilkosa

Régen nem kapott tévéműsor jobb kritikát a sajtóban és az egyszerű emberek között, mint a királynő vasárnap este elhangzott rendkívüli üzenete az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség országainak lakosságához.

A 94. születésnapját április 21-én ünneplő uralkodónak a "történelmi" jelzőt kiérdemlő megszólalása a második világháború szellemét, a híres brit sztoicizmust idézte fel. Erzsébet királynő a windsori kastélyban tölti kötelező karanténját, ennek Fehér Szalonjában rögzítették az üzenetet a "szociális távolságtartás" szigorú szabályait betartva. Átérezve az elszigeteltség és az emberek szeretteitől való elválasztásának fájdalmát, a királynő hangsúlyozta: "Most, ugyanúgy, mint a háború idején, szívünk mélyén tudjuk, hogy ez a helyes magatartás". A koronavírus-járványt "egyre nagyobb kihívást jelentő, egyeseknek személyes veszteséget, sokaknak pénzügyi nehézséget, de mindannyiunk életében hatalmas változást hozó időszaknak" nevezve biztosította alattvalóit a "jobb idők visszatéréséről". Az elmúlt tíz év második legnépszerűbb, 24 millió brit által nézett tévéműsorában (az első Boris Johnson karantén-bejelentése volt) a kedvenc háromsoros igazgyöngy láncát viselő uralkodó köszönetét fejezte ki az egészségügyi- és szociális ellátás "önzetlen" dolgozóinak, akik segítenek abban, hogy visszatérhessünk egy normálisabb életformához. Az ország "közös erővel és összefogással" úrrá lesz a válságon, mondta II. Erzsébet, majd Vera Lynn, a legendás második világháborús énekesnő dalszövegét felidézve megígérte, "fogunk még találkozni". A 68 éve trónon lévő királynő igazi vezetőnek bizonyult tökéletesen időzített, előadott és kétségtelenül saját gondolatait, érzéseit tükröző beszédével. A rendkívüli királynői üzenet létrejöttében kulcsszerepet játszó Boris Johnson bizonyos fokig ellopta a reflektorfényt, mert röviddel a tévéadást követően érkezett a kórházba vonulásáról szóló rendkívüli hír. A kormányfő már tíz napja küszködött a koronavírus közismert tüneteivel, amikor orvosa végre kórházi kivizsgálást írt elő számára. Az 55 éves, alapbetegségben nem szenvedő, bár túlsúlyos kormányfő nem igényelt mentőautót a Downing Street 11. alatti lakásától egyetlen hídtávolságra található St. Thomas kórházig. A közösségi csatornákon keresztül múlt héten többször is felbukkant konzervatív vezetőnek hírek szerint tartósan magas láza van és változatlanul köhög, az pedig az egész ország számára nyilvánvaló volt, mennyire rosszul néz ki. Menyasszonya, a várandós, 32 éves Carrie Symonds ugyancsak koronavírusos tünetekkel küzd, saját korábbi camberwelli lakásában magát szigetelte el magát. Robert Jenrick lakásügyi miniszter hétfői nyilatkozata szerint Johnson nem adta ki a kezéből a kormány irányítását, bár a hétfő reggeli koronavírus-válságmegbeszélést hivatalos helyettese, Dominic Raab külügyminiszter vezette. Boris Johnson részvétele a döntéshozatalban különösen fontos lenne a következő napokban, hetekben, amikor egyre több szó esik majd arról, mikor és hogyan tér vissza a szigetország a normális hétköznapokba. A brit média információi szerint fokozódik a feszültség az emberek jólétét védő Matthew Hancock egészségügyi miniszter és a pénzügyekért felelős Rishi Sunak között. A kormány több tagja is aggódik a gazdaság túlélési képessége miatt, sokan úgy érzik, júniustól kezdve már a most még egészséges vállalatok is össze fognak roppanni. A The Daily Telegraph napilap rámutat, hogy "a zsugorodó gazdaság és a növekvő munkanélküliség országszerte hátrányosan befolyásolná az emberek egészségét és a kieső adók megnehezítenék az NHS egészségbiztosító működését". A kormány egyik járványügyi főtanácsadója, Neil Ferguson professzor szerint a koronavírus-járvány hét-tíz nap múlva tetőzik, azaz a karanténre vonatkozó szigorú intézkedéseket heteken belül enyhíteni lehet. A szakértő reményei szerint május végére a kijárási tilalmat "kevésbé intenzív", technológiai jellegű, a lakosság átfogó tesztelésén alapuló módszerek válthatják fel. A londoni Imperial College kutatója úgy gondolja, a "világ jelenlegi legfontosabb kérdése a karantén biztonságos feloldásának optimális időpontja, de a válasz még nem ismert".