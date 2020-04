Az alvási apnoé is növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát

Gyermeknevelési tippeket adott a koronavírus idejére a magyarországi WHO.

A koronavírus megfosztott minket a munkahelyi, otthoni és iskolai napirendünktől. Ez nehéz a kisgyerekeknek, a serdülőknek és a felnőtteknek is. Segít, ha új rutint vezetünk be – olvasható az Egészségügyi Világszervezet, a WHO magyar Facebook-oldalán található ábrán.

A szakemberek szerint célszerű, ha rugalmas, de következetes napirendet állítunk össze, lehetőleg közösen, magunk és a gyermekeink számára, amelyben van „strukturált” és szabadon eltölthető idő, de mozgás is.

Arra is felhívják az ábrán a figyelmet, tanítsuk meg a gyerekeknek a biztonságos távolságtartás szabályait, ami azért is fontos, mert őket is megnyugtatja, ha tudják, hogyan maradnak biztonságban. Mint írják: „legyen a kézmosás és a higiéne szórakozás”, ehhez azt ajánlják, készítsünk 20 másodperces éneket és mozdulatokat. Versenyezhetünk azzal is, ki ér legkevesebbszer az arcához