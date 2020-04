Csaknem 400 ezer a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban

A Spiegel arról ír: mind a pártcsalád, mind a strasbourgi frakció elnöke olyan levelet kapott, amely kemény intézkedéseket sürget a Fidesz ellen. A Die Zeit pedig kiemeli, a német uniópártok soraiban is nagy a felháborodás Orbán Viktor miatt, ám mind a CDU, mind a CSU elnöke makacsul hallgat.

Spiegel Éleződik a viszály Orbán és az Európai Néppárt több tagszervezete között: mind a pártcsalád, mind a strasbourgi frakció elnöke olyan levelet kapott, amely kemény intézkedéseket sürget a Fidesz ellen. Tusknak saját pártja, a Polgári Platform azt jelzi, hogy egyetért a 13 tagpárt által elindított kezdeményezéssel, tehát hogy teljes egészében zárják ki a magyar pártot az EPP-ből. A lépés mögött alighanem az van, hogy a magyar kormányfő a napokban a többi közt a CDU, illetve a CSU első emberéhez intézett üzenetben élesen támadta Tuskot. Mint emlékezetes, a Fidesz tagságát jó egy éve felfüggesztették, de azóta sem dőlt el, hogy mi legyen vele, részben, mert a német uniópártok megakadályozták a végleges döntést. Ám erősödik a nyomán a németekre is: Weberhez megérkezett a levél, amelyben 13 nemzeti EP-delegáció vezetői sürgetik, hogy tegyék ki a frakcióból is a magyar képviselők szűrét. De legalább függesszék fel a tagságukat. Ám utóbbi valójában azt jelentené, hogy a magyar politikusok elvesztenék befolyásukat a Parlament legjelentősebb csoportjában, ami jócskán fokozná a szembenállást Orbán és az EPP jelentős részei között. A frakcióban idáig semmilyen szankciót nem hoztak a magyarok ellen, de most a javaslat aláírói azt hangsúlyozzák, hogy egyértelműen ki kell állni az alapító elvek és a kereszténydemokrata meggyőződés mellett. A bírálók szerint Orbán a járvány ürügyén tekintélyuralomba, ha nem diktatúrába vezeti országát. Ezért azután egyre nagyobb szemrehányások érik a Néppártot is.

Die Zeit A német uniópártok soraiban is nagy a felháborodás Orbán Viktor miatt, ám mind a CDU, mind a CSU elnöke makacsul hallgat. Miközben alapvetően a két tömörüléstől függ, hogy maradhat-e a Fidesz az EPP-ben. Ugyanakkor 13 tagpárt immár hivatalosan is felvetette, hogy távolítsák el a Fideszt a pártcsalád strasbourgi frakciójából. Köztük vannak az EU alapítói közé tartozó Hollandia, Belgium és Luxemburg kereszténydemokratái. Már jó ideje vitatott, hogy megfér-e egy lapon Orbán, Merkel és az egyik európai alapító atyának számító Adenauer. A Fidesz tagságát jó egy éve felfüggesztették, vagyis a magyar kormányfő azóta nem vehet részt semmilyen párttalálkozón, ám a magyar EP-képviselők továbbra is a néppárti frakció tagjai Strasbourgban.