"Segítségben még nem volt részünk"

Mivel az állam nem biztosít elég tesztet, magáncégek elégítik ki a kétségeikkel magukra hagyott emberek igényeit, sokszor borsos áron.

Egyre több magánszolgáltató lép be a koronavírus-tesztek piacára, néhány hét alatt is több ezer vizsgálatot végeztek már. Van olyan cég amely a vírus, de többségük a szervezet által előállított ellenanyag kimutatásra vállalkozik. Előbbi a PCR alapú módszer – ezt alkalmazzák a hazai hatóságok is –, amellyel a vírus genetikai anyagát keresik a páciens orrából, garatjából vett mintában. Jelenleg ez a legmegbízhatóbb módszer a fertőzöttség igazolására. A vizsgálatok másik nagy csoportja – ezeket emlegetik gyors tesztként – a vírus ellen termelt antitesteket mutatja ki. Az antitesteket az immunrendszer termeli azután, hogy a vírus a szervezetbe került. Elsőként az IgM típusú antitest válik kimutathatóvá a fertőzés követő 5. és 8. nap között. A 14. és 21. napok között jelennek meg az IgG típusú – a szervezetben hosszabb ideig megmaradó – antitestek. Ha már csak ez utóbbi mutatható ki, akkor az azt jelenti: nagy valószínűséggel lezajlott a fertőzés, és a szervezet védett a vírus ellen. A lakosság számára is elérthető koronavírus-diagnosztikát a Mikromikomed Lab kínálta elsőként az országban. Ez a cég március közepétől fogadott mintákat és már túl van több mint 2200 PCR vizsgálaton: eddig mintegy 40 pozitív esetet találtak. Emellett a másik, az ellenanyag kimutatására szolgáló tesztet is végeznek. Széll András ügyvezető-igazgató szerint ehhez a piacon elérhető hét-nyolc gyorstesztet vizsgáltak meg, és ezek közül kettőt találtak megbízhatónak. Ugyanakkor megjegyezte, felelősséggel csak a vénás vér tesztje alapján készült eredményt lehet kiadni. A cég munkatársai nem foglalkoznak mintavétellel, ezt egy profi szolgáltatóra bízták. Arra a kérdésünkre, hogy van-e értelme stratégiai vállalatok alkalmazottainál vizsgálni, hogy kinek van már védettsége, Széll András egyértelműen nemmel felelt. A járvány ezen szakaszában még kevés olyan ember lehet, akinél a védettség biztosan kialakult. A Rózsakert Medical Center a másik olyan szolgáltató a piacon, amely egyaránt vállal diagnosztikai- (PCR) és ellenanyag-vizsgálatot. Az előbbihez a laboratóriumi vizsgálatot Mikromikomed Lab végzi, az ellenanyag teszteket saját orvosaik értékelik ki. Csermely Gyula, a cég igazgató-társtulajdonosa elmondta: ők egy online vizittel kezdik a szűrést, amelyen az orvos tisztázza a pácienssel, hogy milyen céllal kéri a tesztet, van-e értelme egyáltalán annak, és ha igen, akkor melyik vizsgálat a célszerűbb. Ezt követően megszervezik a mintavételt: a PCR-vizsgálat a járványügyi biztonság miatt a beteg otthonában, védőfelszerelésben történik. Ezt akkor javasolják, ha a páciensnek vannak gyanús tünetei is. Szerológiai, azaz antitestvizsgálatot a rendelőben és a beteg lakásán is végeznek. Ennek akkor van értelme, ha például a páciens néhány hete valahol koronavírus-járvánnyal érintett országban síelt, és most arról szeretne meggyőződni, túlesett-e a fertőzésen. Igyekeznek az eredményt a mintavételt követő két munkanapon belül közölni. Csermely Gyula hozzátette: egy teszt nem teszt, a biztos eredményhez mindkét fajtából többet is kell végezni. Jelenleg napi 15 PCR és legalább 50 szerológiai vizsgálathoz tudnak mintát venni. Egy pozitív esetet találtak eddig a pácienseik között. A hazai magánegészségügyi piac egyik vezető szereplője, az Affidea Magyarország Kft. naponta 100-120 vizsgálatot tud elvégezni: itt április elején indították el saját szerológiai szűréseiket. Három helyszínen is végeznek mintavételt – így Budapest belvárosában, az Affidea Bank Center Egészségközpontban, illetve bevásárlóközpontokban működő leányvállalatoknál, az MSB-nél az Árkád és a Mammut Egészségközpontban. A cég vénás vérből kinyert vérsavóból mikrobiológiai laboratóriumban végzi a vizsgálatot. Az eredményéről 24 órán belül e-mailben értesítik az ügyfeleket. A Róbert Magánkórház gyorstesztje 15 perc alatt ígér eredményt. Ehhez az ujjbegyszúrással nyert vércseppeket használják. Naponta 150 vizsgálatot is el tudnak végezni, sőt vállalják, hogy nagyobb cégekhez házhoz mennek az orvosaik. A fővárosban a szűrésre jelentkezőket a Thököly úti és a Hegyalja úti egészségközpontjaikban fogadják, valamint Debrecenben is működik egy kirendeltségük. A Kelen Kórház csak néhány napja indította el saját koronavírus teszt szolgáltatását, de a cég ügyvezetője, Székely Tamás szerint a hétre minden vizsgálati időpontjuk foglalt. Megrendelőik között van olyan egészségügyi szolgáltató is, amely szakdolgozókat közvetít ki kórházaknak, szakrendelőknek. Itt az ellenanyag kimutatására szintén az ujjbegyből vett vért használják. Az első negatív vizsgálat után két héttel kontrolltesztet is javasolnak.



Egy minta, két vizsgálat Bár a magánlaborok több ezer vizsgálatot végeztek ezek nem növelik a hivatalos koronavírus oldalon feltüntetett tesztszámot. Mint azt Müller Cecília országos tisztfőorvos többször is elmondta, a magánlaborokban talált pozitív esetek nem kerülnek be a fertőzöttek hivatalos összesítésébe. Pozitív laboreredmény esetén a cégek az eredeti mintát elküldik a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, hogy a hatóság is elvégezze a saját vizsgálatát rajta, ami már megjelenik a hivatalos számokban.

Ahány klinika, annyi módszer

Az ellenanyagmérést alkalmazók között egyedülálló szolgáltatást biztosít a pácienseinek a CMC Déli Klinika. Az intézmény nemcsak a vérben lévő ellenanyag kimutatására, de annak számszerűsítésére is alkalmas vizsgálati módszert használ. A vezérigazgató, Balázs Anna elmondta: a vizsgálatból azt lehet pontosan megtudni, hogy a szervezet milyen és mennyi ellenanyagot termel. Ezzel meg lehet azt mondani, hogy valaki védett-e az új koronavírus fertőzéssel szemben, vagy fogékony rá. Mint mondta, a nemzetközi vizsgálatok és gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják, hogy a hazai kínálatban megjelenő szerológiai tesztek sok esetben megbízhatatlanok. Gyakran nem ismert a gyártójuk, leírásukban pedig olyan értékek szerepelnek, amelyek szakmailag nem lehetségesek. Problémát jelenthet az ujjbegyből történő mintavétel is, mert sokszor ez a vérmennyiség nem elegendő a pontos diagnózishoz. Az ujjbegyvér elcsöppenhet – ami fertőzésveszélyt jelent –, maszatolódhat, elkenődhet, így pontatlanná teheti a vizsgálat eredményét. Szükség esetén nem lehet a vizsgálatot megismételni. A szerológiai teszteknél az is fontos, hogy a vizsgálat elvégzését követően hogyan történik az értékelés, milyen leletet, szakorvosi javaslatot kap a páciens. A kétes minőségű szerológiai gyorsteszteknek a használata több országban – így például az Egyesült Királyságban, Spanyolországban – súlyosbította a járványügyi helyzetet. A vezérigazgató jelezte, a CMC Déli Klinika csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi programjához. Így az intézményben a „COVID-19 IVD” immunológiai vizsgálatokat kizárólag a WHO szigorú protokollja alapján végzik. A mintavétel zárt rendszerben történik. Azaz nincs fertőzésveszély, és nagyobb mennyiségű minta is rendelkezésre áll, ha kétség merülne fel, vagyis könnyen megismételhető a vizsgálat. Naponta 400 mintát tudnak levenni és megvizsgálni. A páciens időpontra érkezik, és legfeljebb öt perc alatt megtörténik a vérvétel. A vizsgálatot és a kiértékelést virológus szakember végzi, és ezt még egy másik nagy szakmai tapasztalattal rendelkező mikrobiológus szakorvos is kontrollálja. Az eredményt, illetve a hozzátartozó szakorvosi javaslatot, valamint a lelet értékelését egy munkanapon belül kapja meg a páciens a saját személyes online dossziéjában. Miután az eredményt befolyásolhatják például bizonyos gyógyszerek – vérnyomás- és egyes gyulladáscsökkentők – , illetve társbetegségek, a klinikán csak úgy vállalják a vizsgálatot, ha előtte felmérik a páciens egészségprofilját, kórelőzményeit, hogy ezt is figyelembe vehessék az értékelésnél.