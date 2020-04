Döntött a kormány az érettségikről

Néhány kivételtől eltekintve csak írásbelik lesznek, aki akar, ősszel is vizsgázhat.

Elfogadta a kormány a Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár által vezetett oktatási akciócsoportaz idei érettségi vizsgák ügyében, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette: csak az írásbeliket tartják meg, szóbelikre csak akkor kerülhet sor, ha az írásbeli – például felmentés miatt – nem lehetséges. Ez viszont alig több mint 3 ezer diákot érint. A vizsgák a megszokott időben, május 4-én megkezdődhetnek, a tervek szerint két hét alatt lebonyolítanák őket. A miniszter beszélt arról is, idén összesen 113 ezren jelentkeztek érettségire, de mivel az előrehozott vizsgákat elhalasztják, és az érintett diákok száma mintegy 83 ezret tesz ki. Aki idén nem akar egyetemre menni, annak nem szükséges érettségiznie. Halasztani is lehet, ha valaki így dönt, ősszel is leteheti a vizsgákat. Az egészségvédelem érdekében szigorú követelményeket írtak elő: egy helyiségben maximum tíz fő tartózkodhat, és legalább másfél méteres távolságot kell tartani. Gulyás Gergely szerint ha a vizsgákat nem tartanák meg, az még nagyobb káoszt eredményezne. Mivel az érettségi jegy egyben felvételi jegy is, ennek hiányában az egyetemeknek saját felvételiket kellene szervezniük, amelyek lebonyolítása nem járna kevesebb kockázattal, mint az érettségik megtartása. A miniszter beszélt azis: ezeket is írásos formában tartják majd meg, de a szakminisztérium még dolgozik a részletszabályokon.