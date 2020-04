A jótékonyság arcai - Lady Gaga sminkje és Tilla karakterfejlődése

Két adománygyűjtő koncert zajlott a hétvégén. A Global Citizens a világ meghatározó művészei, a TV2 magyar zenészek karanténfellépéseit mutatta be. A különbséget nem csupán a résztvevők hírneve vagy az összegyűlt pénz nagyságrendje közötti eltérés jelentette.

Ha valaki azt mondja néhány évvel ezelőtt, hogy Lady Gagát fogom csodálni, amiért harmincnegyedik születésnapján nemcsak, hogy smink nélkül elénekeli a Smile című nótáját, hanem ezt olyan jótékonysági esemény keretében teszi, mellyel összeszed 127,9 millió dollárt, akkor bizonyára kacagtam volna egy nagyot. A dalszerző-énekesnő által alapított Global Citizens jótékonysági mozgalom kezdeményezés által szervezett, One World: Together At Home című buli, melyet április 18-án tartottak online, a legnagyobb könnyűzenei összefogás volt a Bob Geldof-féle Live Aid óta. Az egészben nem is az volt a legjobb, hogy láthattuk Elton John kertjében műkövekre kigurított többmilliós zongorát és a háttérben gondosan elhelyezett kosárlabdát (miért nem futott be érte egy gyerek, kérem?), hanem, hogy tényleg elhittem, hogy keverés és pimpelés nélkül, hibákkal adta elő a dalt. Mint aki tényleg otthon van és desszert után gyorsan játszott nekünk valamit.



Lady Gaga Fotó: AFP

De az is egészen emberi pillanat volt, amikor Paul McCartney a szüleiről mesélt, hogy az édesanyja ápoló volt a második világháborúban és küzdött az életekért, így nem tudja nem értékelni az időt és az energiát, amit az egészségügyi dolgozók most a koronavírus elleni harcra fordítanak. Aztán az „öreg” előadta a Lady Madonnát, ami nyilván nem úgy szólt, ahogy megszoktuk, de hát ilyet a c'est la vie. A nagy klasszisok közül említhetném még Stevie Wondert, aki igazán cuki volt, de hát a maga szintjén mindenki odatette magát. Nem azon erőlködtek, hogy életük áriáját énekeljék ki, hanem, hogy támogassanak egy nemes ügyet. A lista pedig, az említetteken túl is elképesztő: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, John Legend, Paul McCartney, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham adta a lecsupaszított önmagát. Ha pedig már az első sorokban rajongtam Lady Gagáért, muszáj elmondani, hogy a Smile című dala után olyan benyomást tett rám (pardon, sokakra), hogy még a szüleimnek is bemutatnám.

A számok pedig magukért beszélnek, az adományokból összegyűlt csaknem 128 millió dollár, ebből 51,1 millió dollárt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covid-19 szolidaritási alapjának utalnak, 72,8 millió dollárral pedig a járvány elleni küzdelemben résztvevőket segítik helyi és regionális szinten. De, ami talán a legemberibb része volt a Gaga-féle kezdeményezésnek, hogy emberi arcot adott azoknak az embereknek, akik a fertőzöttekért harcolnak és próbálják legyűrni a vírust. Orvosok, ápolók és más, a mindennapi harcban részt vevő emberek jelentkeztek be, megmutatták, hogy kik azok, akikért a sok pénzt gyűjteni kell, mert a megválasztott döntéshozók erre nem képesek. Ezek a voltak a show leghumánusabb pillanatai, ami miatt érdemes lesz talán később is újra nézni.

Éppen ezek a momentumok hiányoztak a TV2 Neked énekelek című klón adásából, amelyben hazai sztárok buzdították a népet adományozásra a „fronton lévőkért”, ahogy Till Attila műsorvezető fogalmazott. Tilla egyébként érdekes karakterfejlődésen ment keresztül, ahogy alakította a szerepét: eleinte minden előadótól megkérdezte, hogy van és miután tízből kilencszer depresszív választ kapott, elkezdett dolgozni az intelligenciája és komolyan beszélt a koronavírus miatti veszélyekről – de talán már túl késő volt, mire rájött, hogy nem egy tehetségkutató bulit vezet, ahol ész nélkül csak a bevételért kell stimulálni a nézőket. Érdekes párja volt a társ-műsorvezető Ördög Nóra, aki, ha tehette elérzékenyült és megkönnyezett minden produkciót és adományt, mintha csak civilként lépet volna színpadra. Nagyon érdekes kontraszt ők ketten az amerikai show három műsorvezetőjéhez képes: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel és Stephen Colbert csak a dolgukat tették, nem akartak show-t generálni, ha úgy tetszik, nem rágták a nézők szájába, hogy éppen mit kell érezni. Noha a Neked énekelek készítői azt állították, mindenkit online kapcsolnak, az biztos, hogy a produkciók zöme nem csak úgy otthon jött létre, hanem gondos rendezés és koreográfia volt mögötte. Nagyobb összeget tennék például arra, hogy a Sztárban sztár zsűrije által előadott Michael Jackson nótában nagyon sok próbaóra van, és Tóth Gabi sem helyben találta ki a függöny előtti árnyjátékot. Az pedig, hogy a Pápai Jocival új dalt adtak elő, kvázi szenzációként, már tényleg túl volt a csúcson. Profizmusban Gáspár Laci vitte a csúcsot, de hát van olyan műsor mostanság, amiben ő nem szerepel? A Neked énekelek erősségei a ritka emberi pillanatok voltak. Amikor Presser Gábor elmondta, hogy baj van, a zenészeknek nincs munkájuk és a multiknak több magyar zenét kellene játszani (Ruzsa Magdival jó párost alkottak), amikor Mága Zoltán olyan lelkesítő beszédet mondott, amilyet Orbán Viktornak kellene mostanság – nem mellékesen a zenész felajánlott egy lélegeztetőgépet is saját zsebből. (Valamint csodaszépen játszott Balázs Fecónak A csönd éve volt című dalhoz.) Illetve a végén be kell, hogy valljam, hogy Leslie Mandoki meglepett, amikor felajánlotta a saját Fender Stratocasterét, hogy nyugodtan licitálják el – de amit előadott, nem vésődött be az emlékeim közé.



Nem mondanám fiaskónak a TV2 kezdeményezését, inkább afféle tévedésnek, amikor nem találják meg a definícióját annak, hogy mi is a jótékonysági műsor egy világjárvány, kijárási korlátozások és halálozások idején. Felháborító hibának tartom, hogy nem beszéltek a pandémiáról azon túl, hogy vannak emberek, akik a frontvonalban vannak. Kiket segítünk, ha adakozunk? Milyen segélyszervezetek és milyen arányban kapják meg az Ördög Nóra által könnyes szemmel bejelentett 25 millió forintot és az egyéb befolyó összegeket? Miért nincs humánus arculata egy segélyműsornak? Félek, hogy a kérdések költőiek maradnak. Infó: One World: Together At Home online koncert Neked énekelek, TV2