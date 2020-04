Holtan találtak egy 9 éves gyereket Aradon

A szerb kormány egy órával lerövidíti a kijárási tilalmat, Szkopjéban pedig keddtől újraindul a tömegközlekedés. Először csak 5 és 9, valamint délután 13 és 16 óra között járnak az autóbuszok szombati menetrend szerint.

A nyugat-balkáni országok enyhíteni készülnek a koronavírus-járvány megfékezése érdekében korábban hozott szigorú elővigyázatossági intézkedéseket néhány helyen már keddtől, máshol néhány napon belül. Szerbiában az utóbbi 24 órában 6318-ról 6630-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Kedden 5 órakor lejárt az eddigi leghosszabb, 84 órás kijárási tilalom, amely a múlt pénteken 17 órakor lépett életbe. A szigorú intézkedést az ortodox húsvét miatt rendelték el, hogy az emberek az ünnep alkalmából se szegjék meg a gyülekezésre vonatkozó tiltó intézkedéseket. Ennek ellenére a rendőrség több ezer szabálysértésről számolt be a hosszú hétvégén. Keddtől a szerb kormány megkezdte a korlátozások lazítását, a 17 és 5 óra közötti kijárási tilalmat egy órával lerövidítették, és kinyithattak a kisebb műhelyek, boltok, valamint a piacok, illetve a március közepe óta „szobafogságra” ítélt 65 év felettiek heti háromszor félórás sétát tehetnek lakhelyük környékén. Koszovóban hétfőről keddre 561-ről 598-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter biztatónak nevezte, hogy a fertőzés korábbi gócaiból az utóbbi 24 órában nem jelentettek újabb eseteket. Észak-Macedóniában egy nap alatt 1207-ről 1225-re nőtt a már ismert fertőzöttek száma. Venko Filipcse egészségügyi miniszter bejelentette, hogy egyre többen gyógyulnak fel a Covid-19-en betegségből, összesen már kétszázan győzték le a fertőzést, s hozzátette, hogy „már látják a fényt az alagút végén”. Szkopjéban keddtől újraindul a tömegközlekedés, először azonban csak 5 és 9, valamint délután 13 és 16 óra között járnak az autóbuszok szombati menetrend szerint. Amennyiben nem emelkedik meg jelentősen a regisztrált fertőzöttek száma, úgy hamarosan a rendes menetrendet is visszaállítják. Montenegróban keddre 308-ról 312-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Dusko Markovic miniszterelnök a válságstábtól az intézkedések fokozatos enyhítését kérte. Mint mondta, keddtől kezdődően a következő 45 nap során a szigorító intézkedések fokozatos visszavonására vagy azok mértékének csökkenésére lehet számítani. Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1285-ről 1309-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Az ország több, karanténra kijelölt szállodájában is éhségsztrájkba kezdtek a fertőzöttek, mert nem tartják emberségesnek, hogy egy zárt szobában kell eltölteniük a külföldről hazatértek számára meghatározott 28 napos kötelező karantént.